Ce se știe despre pilotul român de F-16 care a doborât două drone în mai puțin de 24 de ore

Un tânăr pilot al Forțelor Aeriene Române a reușit o performanță militară remarcabilă, doborând singur două drone care au încălcat spațiul aerian al României în mai puțin de 24 de ore. Aflat la manșa aceleiași aeronave F-16 Fighting Falcon, el a neutralizat vineri o dronă în zona Buzăului, iar sâmbătă dimineață, la ora 08:22, a doborât o a doua țintă în Delta Dunării.

În ambele misiuni, pilotul a fost sprijinit din cockpit de același coleg de echipaj. Drona de sâmbătă a fost interceptată și distrusă deasupra unei zone nepopulate din apropierea frontierei cu Ucraina, fără a fi înregistrate pagube sau victime.

Cine este pilotul de F-16: Are mai puțin de 28 de ani și gradul de căpitan

Detalii despre identitatea aviatorului au fost oferite de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Acesta a dezvăluit că pilotul care a tras asupra dronelor este un tânăr căpitan de până în 28 de ani, asistat de un locotenent:

„Piloții sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Cel care a angajat drona este căpitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent, adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit încă o dată că școala de pilotaj și Aviația Română sunt la un nivel superior”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.

Șeful SMAp a adăugat că își dorește ca pilotul să fie decorat cu ordine naționale pentru modul impecabil în care și-a executat misiunile:

„Românii trebuie să ştie un lucru: de fiecare dată când spaţiul aerian al ţării este încălcat, militarii sunt deja acolo pentru a-l apăra. În mai puţin de 24 de ore, acelaşi echipaj de F-16 al Forţelor Aeriene Române a doborât o altă dronă. O misiune îndeplinită cu calm, precizie şi respect pentru ceea ce contează cel mai mult: siguranţa oamenilor”.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a subliniat măiestria de care a dat dovadă aviatorul militar, explicând totodată că analiza fizică a dronelor doborâte se face la sol:

„Nu avem cum stabili informații în acest moment, pentru că informațiile încep să apară de la discuțiile cu piloții care au ajuns, poate ajung să vadă vizual drona din cockpit-ul avionului de vânătoare. Certitudinea acestor informații este generată de un raport de expertiză pe care mai multe instituții ale statului român o fac ulterior, colectând rămășițele acestei drone de la sol.”

Oficialul a reamintit că, deși acțiunea pilotului pe F-16 a fost exemplară, România continuă achiziția de sisteme de protecție de la sol pentru a nu depinde exclusiv de avioanele de vânătoare în lupta cu dronele:

„Eu îi felicit pe piloții români pentru măiestria de care au dat dovadă. Urmează ca în continuare Armata Română să facă maximum posibil cu ceea ce are la îndemână. Lupta cu avioanele de vânătoare împotriva dronelor nu este un mod clasic de a doborî dronele. Există un mod clasic, cu soluții anti-dronă de la sol, pe care România le are în limitele pe care le are și le folosește optim acolo unde consideră.”