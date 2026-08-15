Rusia refuză în continuare un armistițiu în Ucraina. Kremlinul menține cererile maximaliste înaintea alegerilor pentru Duma de Stat

Rusia continuă să respingă ideea unui armistițiu în Ucraina care ar presupune înghețarea actualei linii a frontului și insistă asupra obținerii unei soluții în propriile condiții, potrivit unei analize a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citată de RBC-Ucraina.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat pe 14 august că Moscova nu este pregătită să accepte un armistițiu care să consacre actuala linie a frontului.

Potrivit acestuia, Rusia va continua războiul până când va obține o soluționare pe termen lung și durabilă, în condițiile impuse de Kremlin. Cu două zile înainte, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, afirmase că Moscova va suspenda sau încheia războiul „exclusiv în propriile condiții”.

ISW: Kremlinul folosește mesajul pro-război înaintea alegerilor

Analiștii ISW consideră că refuzurile repetate ale Kremlinului de a accepta propuneri privind încetarea focului indică faptul că Rusia nu este pregătită să pună capăt războiului în condiții care nu includ obiectivele sale maximaliste. Potrivit institutului, Moscova își intensifică mesajele privind continuarea războiului și respingerea negocierilor înaintea alegerilor pentru Duma de Stat, programate în perioada 18-20 septembrie, încercând să mobilizeze electoratul în jurul unei platforme pro-război.

În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a reafirmat disponibilitatea pentru negocieri și pentru compromisuri în vederea încetării războiului. Rusia a respins inclusiv propunerile Turciei și Ucrainei privind instituirea unui moratoriu asupra atacurilor împotriva țintelor maritime din Marea Neagră, ceea ce, potrivit ISW, reprezintă un nou indiciu că Moscova nu acceptă nici măcar inițiative diplomatice limitate.