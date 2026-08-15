Motociclist și pasagera sa, răniți după ce au fost loviți de un autocar în Timiș. Polițiștii au deschis dosar penal

Un motociclist și pasagera sa au fost răniți, sâmbătă după-amiază, după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de un autocar, la urcarea pe centura ocolitoare a municipiului Timișoara. Cele două victime au fost transportate la spital, fiind conștiente și cooperante. Nicio persoană aflată în autocar nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara au intervenit pentru asigurarea măsurilor de siguranță și acordarea primului ajutor. La locul accidentului au fost trimise o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ.

Accidentul s-a produs în jurul orei 17:10, pe centura Timișoarei - Calea Șagului. Potrivit polițiștilor, un autobuz condus de un bărbat în vârstă de 36 de ani circula dinspre municipiul Timișoara către localitatea Șag și, la urcarea pe centura ocolitoare, a lovit motocicleta care circula regulamentar.

„În urma impactului au rezultat două victime, respectiv un bărbat, conducătorul motocicletei, şi o femeie, pasageră pe motocicletă”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

În urma impactului, motociclistul și femeia aflată pe motocicletă au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit autorităților, ambii erau conștienți și cooperanți la momentul intervenției echipajelor de salvare.

Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul și împrejurările în care autocarul a intrat în coliziune cu motocicleta. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.