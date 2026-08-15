Pensionar de 82 de ani, șocat după ce a descoperit că are aproape 70 de milioane de euro în cont. Și fiul său avea o sumă uriașă

Un pensionar în vârstă de 82 de ani din India a avut parte de o surpriză uriașă atunci când și-a verificat contul bancar și a descoperit că acesta indica un sold de aproape 7,59 miliarde de rupii, aproape 70 de milioane de euro. Bărbatul a mers la un centru de servicii pentru a-și retrage pensia de asistență socială, însă verificarea soldului a scos la iveală suma neașteptată.

Este vorba despre Kameshwar Mishra, un poet din India, care și-a verificat contul după ce și-a primit pensia. Potrivit informațiilor relatate de presa indiană, pe ecran a apărut suma de 75.969.51.951 de rupii (aproape 70 de milioane de euro). Situația a devenit și mai neobișnuită după ce familia a descoperit că și contul fiului lui Mishra, care beneficiază de un program de pensie pentru persoane cu dizabilități, afișa la rândul său un sold uriaș, relatează India Today.

Potrivit familiei, suma cumulată din cele două conturi depășea 1.500 de crore de rupii, adică aproximativ 140-145 de milioane de euro. Descoperirea i-a surprins atât pe membrii familiei, cât și pe operatorul centrului unde pensionarul mersese pentru operațiunile bancare.

Mishra a cerut explicații și verificarea situației, întrucât familia nu avea nicio explicație pentru apariția unor asemenea sume în conturi. Primele suspiciuni indică o posibilă eroare tehnică sau o defecțiune a sistemului bancar, însă, potrivit informațiilor disponibile, cauza exactă nu a fost stabilită oficial.

Cazul a atras atenția tocmai pentru că suma afișată în cont nu pare să reprezinte o tranzacție obișnuită sau o încasare reală. Mishra a făcut publică situația pentru ca banca și autoritățile competente să verifice înregistrările și să stabilească dacă este vorba despre o eroare informatică.

Deocamdată, banca nu a oferit o explicație oficială privind modul în care au apărut soldurile uriașe. Prin urmare, nu există indicii că pensionarul sau fiul său ar fi primit efectiv banii respectivi ori că ar fi putut dispune de întreaga sumă.