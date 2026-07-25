 De ce folosește România F-16 împotriva dronelor. Explicațiile lui Radu Miruță | adevarul.ro
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De ce folosește România F-16 împotriva dronelor. Explicațiile lui Radu Miruță

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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a explicat de ce Armata Română folosește avioane F-16 pentru a intercepta dronele care pătrund în spațiul aerian național, precizând că această soluție nu reprezintă metoda obișnuită de combatere a unor astfel de amenințări. Oficialul a anunțat că România va beneficia, în perioada următoare, de sisteme dedicate anti-dronă.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. FOTO: Mediafax
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. FOTO: Mediafax

„Lupta cu avioanele de vânătoare împotriva dronelor nu este un mod clasic de a doborî dronele. Există un mod clasic, cu soluții anti-dronă de la sol, pe care România le are în limitele pe care le are și le folosește optim acolo unde consideră. Adică ne trebuie mai mult”, a afirmat ministrul, la Antena 3 CNN. 

Radu Miruță a anunțat că situația se va schimba în perioada următoare, după finalizarea unor contracte de înzestrare.

„Am pornit un program major de înzestrare a Armatei Române. În perioada următoare, începând cu luna a 11-a, a 12-a, după ce s-au semnat contractele prin SAFE, urmează să avem în România soluții dedicate anti-dronă”, a precizat oficialul.

Ministrul a susținut că România ar fi fost mai bine pregătită dacă investițiile în sisteme anti-dronă ar fi fost făcute mai devreme.

„Dacă exista o preocupare din partea politicului, din partea guvernelor, de a înzestra Armata Română cu capabilități de luptă împotriva dronelor, astăzi am fi fost într-o situație mult mai bună. Nu a existat această preocupare. Zona de înzestrare a armatei a fost de multe ori gândită ca o afacere pentru unii și pentru alții”, a declarat Miruță.

Acesta a explicat că, după preluarea mandatului la Ministerul Apărării, a constatat lipsa unor astfel de capabilități și a demarat procedurile de achiziție.

„Eu am ajuns la Ministerul Apărării în decembrie anul trecut, când am observat că Armata Română nu are capabilități suficiente de luptă împotriva oricărui context anti-dronă. În câteva luni de zile, prin programul SAFE, am comandat și am contractat aceste capabilități. Ele nu vin peste noapte”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, până la livrarea noilor sisteme, România se bazează pe resursele existente și pe sprijinul aliaților.

„După ce am făcut dovada încheierii unor astfel de contracte, am mers la nivel NATO și am cerut sprijin aliat. Până când aceste lucruri încep să producă toate rezultatele la care ne așteptăm, Armata Română în permanență face maximum cu ce are la dispoziție. Acesta este răspunsul cinstit pe care trebuie să-l înțeleagă românii”, a conchis Radu Miruță.

Aviația militară română a doborât o dronă intrată ilegal în spațiul aerian al României, pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore. Sâmbătă dimineață, un F-16 românesc a interceptat și a doborât drona la 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe din Delta Dunării. Un mesaj RO-ALERT a fost emis pentru populația din județul Tulcea.

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