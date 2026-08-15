Vacanța de vară a românilor se mută în toamnă. Cât costă un concediu în septembrie

Tot mai mulți români aleg să își amâne concediul pentru luna septembrie, când temperaturile sunt mai plăcute, stațiunile sunt mai puțin aglomerate, iar prețurile la cazare scad după vârful sezonului. Pentru cei care își permit să plece în afara perioadei de vară, vacanța de toamnă poate însemna câteva zile de relaxare la mare sau la munte, cu un buget mai mic.

În plus, septembrie este o perioadă potrivită pentru cei care vor să evite aglomerația din iulie și august. Plajele sunt mai libere, traficul este mai redus, iar temperaturile sunt mai ușor de suportat pentru cei care vor să combine relaxarea cu plimbările și excursiile, potrivit Click.ro.

Pe litoralul românesc, diferențele de preț față de perioada de vârf pot fi importante. În Mamaia, pentru două persoane, o cameră poate costa în jur de 370-500 de lei pe noapte, în funcție de hotel și de serviciile incluse. La unele unități, tarifele pot depăși însă 500 de lei pe noapte.

În Eforie Nord, există și variante mai accesibile. La unele hoteluri de trei stele, prețurile pentru începutul lunii septembrie pornesc de la aproximativ 190 de lei pe noapte, în timp ce alte unități ajung la 400-500 de lei.

Și în Neptun pot fi găsite variante pentru bugete mai mici, cu tarife de aproximativ 150-250 de lei pe noapte pentru două persoane, în funcție de perioada aleasă și categoria unității de cazare. Astfel, un cuplu care își rezervă trei nopți poate plăti între aproximativ 450 și 750 de lei pentru cazare, la variantele mai ieftine.

Cei care preferă muntele pot găsi, la rândul lor, oferte mai accesibile după încheierea sezonului de vară. În Sinaia, de exemplu, pentru perioada 13-30 septembrie, o cameră dublă cu mic dejun inclus poate costa aproximativ 194-229 de lei pe noapte la unele hoteluri de trei stele.

În Bușteni, pentru un sejur de trei nopți, apar variante de la aproximativ 314 lei de persoană pentru întregul sejur, în funcție de unitatea aleasă și de serviciile incluse. Alte oferte pot ajunge la 344-420 de lei de persoană pentru trei nopți.

În Predeal, prețurile diferă în funcție de categorie și facilități. Unele camere pot costa în jur de 400 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus, în timp ce alte unități au tarife de aproximativ 135-190 de lei de persoană pe noapte.

Pentru unii turiști, alegerea lunii septembrie este în primul rând una financiară. Raluca, în vârstă de 26 de ani, spune că preferă să plece în concediu după perioada aglomerată din august.

„Am ales septembrie pentru că în august este foarte aglomerat și, sincer, prețurile ni se par prea mari. În septembrie putem să stăm câteva zile fără să simțim că dăm toți banii pe cazare. Este mai liniște, nu mai este aceeași nebunie pe plajă sau pe străzi și nici temperaturile nu mai sunt atât de greu de suportat”, spune tânăra.

Pentru cei care nu sunt condiționați de vacanța școlară sau de perioadele fixe de concediu, septembrie poate deveni astfel o alternativă la sezonul de vârf: mai puțină aglomerație, temperaturi mai suportabile și, în multe cazuri, tarife mai mici la cazare.