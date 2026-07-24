O dronă care a pătruns vineri dimineață în spațiul aerian al României pe traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău a fost doborâtă în jurul orei 11.00 de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina, județul Buzău. Ministerul Apărării precizează că ținta a fost detectată de radar la ora 9.39, iar autoritățile au emis mesaje RO-Alert în județele aflate pe traiectoria dronei.

UPDATE MApN: Traseul dronei detectate de radar la 9.39

Reprezentanții MapN precizează într-un comunicat că traseul dronei a fost Sulina-Brăila-Fetești-Buzău și că radarul a detectat-o la ora 9.39.

„O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat luni, 20 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, fiind transmise mesaje RO-Alert.

La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o”.

„Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F-16.

Important de subliniat că zona era nelocuită, acesta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Acum sunt echipele instituțiilor care cercetează, pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a transmis șeful statului.

Drona se îndrepta spre Buzău, unde a fost și doborâtă, deasupra unui câmp. Piloții italieni au ratat ținta, motiv pentru care a intervenit un pilot român.

De asemenea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a transmis vineri că fost emis un mesaj RO-Alert de la nivelul IGSU pentru o zona extinsă din sud estul României, care cuprinde și județul Buzău.

„Posibil dronă pe raza județului Buzău în zona de câmp”, a precizat ISU Buzău.

Mesajul RoAlert: „Exist posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. în lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori”.

Nu se știe dacă drona avea explozibil. Ea a fost doorâtă între Padina și Pogoanele.

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