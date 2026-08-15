Șefa CCR, precizări după informațiile privind întâlnirea cu Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului

Președinta Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu, respinge speculațiile potrivit cărora, în cadrul unei întâlniri cu premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, ar fi fost discutate cauze aflate pe rolul Curții.

Precizarea CCR vine după informațiile potrivit cărora cei doi s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, cu doar câteva zile înainte ca judecătorii constituționali să reia dezbaterile asupra Legii integrității.

„Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal”, transmite CCR.

Curtea Constituțională nu precizează însă că întâlnirea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan nu ar fi avut loc. Potrivit informațiilor apărute în presă, președinta CCR și liderul PNL s-ar fi întâlnit în biroul lui Mircea Abrudean, în timp ce președintele Senatului se afla la Cluj.

Contextul întâlnirii a atras atenția în condițiile în care CCR urmează să se pronunțe luni, 17 august, asupra sesizărilor de neconstituționalitate privind Legea integrității. Actul normativ a fost contestat atât de președintele Nicușor Dan, cât și printr-o sesizare comună depusă de 27 de senatori PNL și USR.

Precizarea vine după ce întâlnirea, despre care nu au existat inițial informații oficiale privind subiectele discutate, a generat reacții în spațiul politic, în contextul în care luni Curtea urmează să se pronunțe asupra Legii integrității, contestată inclusiv de președintele Nicușor Dan și de parlamentari PNL și USR.