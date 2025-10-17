search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
Video Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru întâlnirea cu Trump. Președintele american îi laudă reziliența: „A îndurat multe pe parcursul războiului”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Casa Albă pentru întâlnirea cu președintele american Donald Trump, unde se așteaptă să ceară sprijin suplimentar pentru Ucraina, inclusiv livrarea de rachete cu rază lungă de acțiune capabile să lovească ținte din interiorul teritoriului rus. 

Zelenski ajunge la Casa Albă pentru întâlnirea cu Trump FOTO: AFP
Zelenski ajunge la Casa Albă pentru întâlnirea cu Trump FOTO: AFP

Zelenski, aflat la Washington pentru a treia oară în acest an, va solicita nu doar rachete Tomahawk, ci și cooperare în domeniul apărării antiaeriene și posibilitatea unui acord energetic cu Statele Unite. „Rachetele ar permite Ucrainei să țintească situri militare cheie, facilități energetice și infrastructură critică, obligându-l pe Putin să vină la masa negocierilor”, au declarat oficialii ucraineni.

Înainte de întâlnire, liderul de la Kiev s-a întâlnit cu reprezentanți ai Raytheon, compania care produce rachetele Tomahawk, și a discutat cu șeful Lockheed Martin, care dezvoltă sistemul de control al armelor.

Tensiuni înainte de discuții

În ultimele zile, Trump a sugerat că ar putea fi dispus să vândă Ucrainei rachete Tomahawk capabile să lovească adânc în teritoriul rus. Totuși, în ajunul întâlnirii, președintele american a purtat o convorbire telefonică îndelungată cu Vladimir Putin, după care a părut să-și nuanțeze declarațiile, avertizând că rachetele sunt necesare pentru apărarea SUA. Potrivit relatărilor, Putin i-ar fi spus lui Trump că livrarea rachetelor ar afecta relațiile cu Statele Unite.

O miză economică pentru SUA

Pe lângă cererile militare, Zelenski intenționează să apeleze și la interesele economice ale lui Trump, propunând stocarea gazului natural lichefiat american în depozitele Ucrainei, oferind astfel Statelor Unite un rol activ în securitatea energetică europeană.

Întâlnirea dintre cei doi lideri are loc în contextul unei intensificări a presiunii americane asupra Rusiei, inclusiv prin modificări în schimbul de informații de intelligence, menite să influențeze deciziile lui Putin privind continuarea războiului.

Trump laudă reziliența lui Zelenski

În timpul prânzului de lucru cu Zelenski, Trump a lăudat conducerea și reziliența liderului ucrainean. „Este o onoare să fiu alături de un lider foarte puternic, un om care a trecut prin multe și pe care l-am cunoscut foarte bine și cu care ne-am înțeles foarte bine”, a spus Trump.

Președintele american a menționat convorbirea telefonică cu Vladimir Putin din ziua precedentă: „Am avut o discuție importantă ieri, cu președintele Putin, și vom vorbi despre asta astăzi”. El a adăugat: „Zelenski a îndurat multe pe parcursul războiului. Noi am îndurat alături de el, să fiu sincer. A fost o perioadă lungă și cred că facem progrese semnificative. Vom discuta despre asta astăzi”.

Noi capacități militare în discuție

Trump a precizat că el și Zelenski vor discuta despre noi capacități care ar permite Ucrainei să lovească mai adânc în teritoriul Rusiei. „Vom vorbi despre asta”, a spus președintele american întrebat dacă subiectul noilor abilități va fi discutat. „Asta e ceva despre care vom vorbi. Ai dreptate, e o escaladare, dar vom discuta despre asta”.

Deși Trump nu a menționat direct rachetele Tomahawk, acestea, fabricate în SUA și cu rază lungă de acțiune, sunt așteptate să fie în centrul discuțiilor de astăzi.

Întâlnirea are loc în contextul eforturilor Washingtonului de a crește presiunea asupra Moscovei, inclusiv prin schimbări în modul de partajare a informațiilor de intelligence, menite să influențeze deciziile lui Putin privind continuarea războiului.

