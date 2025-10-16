Avertismentul lui Putin în discuția cu Trump: ce i-a spus despre trimiterea de rachete Tomahawk Ucrainei

Vladimir Putin l-a avertizat pe Donald Trump, în cadrul discuției telefonice de joi, că o eventuală decizie a SUA de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk ar „provoca daune” relațiilor bilaterale și procesului de pace.

Secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de Externe Serghei Lavrov vor discuta în zilele următoare pentru a pregăti un nou summit între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a declarat joi Yuri Ushakov, consilier al Kremlinului, potrivit Reuters.

Oficialul rus a spus că data summitului va depinde de modul în care vor avansa pregătirile.

Ushakov a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe de presă despre convorbirea telefonică dintre Putin și Trump, a opta din acest an, care, potrivit lui, a avut loc la inițiativa Moscovei.

Oficialul rus a a spus că Trump a propus Budapesta ca loc de desfășurare a summitului și că Putin a fost imediat de acord.

Declarația lui Ushakov a clarificat faptul că Putin i-a reiterat lui Trump poziția sa cu privire la starea războiului din Ucraina, afirmând că trupele ruse au inițiativa strategică de-a lungul întregii linii de front.

Ushakov a adăugat că cei doi au discutat și despre posibila livrare de rachete de croazieră Tomahawk din SUA către Ucraina, solicitată de președintele Volodimir Zelenski.

„Vladimir Putin și-a reiterat teza că rachetele Tomahawk nu vor schimba situația pe câmpul de luptă, dar vor provoca daune semnificative relațiilor dintre țările noastre, fără a mai menționa perspectivele unei rezolvări pașnice”, le-a declarat Ushakov reporterilor.

Trump i-ar fi comunicat lui Putin că va ține cont de ceea ce a spus liderul rus

Potrivit acestuia, Trump i-ar fi comunicat lui Putin că va ține cont de ceea ce a spus președintele rus în timpul convorbirii telefonice atunci când se va întâlni cu Zelenskiyla Washington, vineri.

Ushakov a mai afirmat că Trump a vorbit despre potențialul enorm de cooperare economică între Statele Unite și Rusia odată ce războiul din Ucraina se va încheia.