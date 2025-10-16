search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Americanii îi vor ajuta pe ucraineni să lanseze rachete Tomahawk. Câte ar putea primi Kievul și ce impact ar avea asupra războiului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Preşedintele SUA, Donald Trump, a propus vânzarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk, iar, potrivit unor experţi citaţi de Financial Times, contractorii americani ar urma să asiste forţele ucrainene în instruire şi utilizare. Acest aranjament ar permite o introducere relativ rapidă în serviciu a armamentului, menţinând totodată un grad important de control din partea Washingtonului asupra modului şi a ţintelor în care va fi folosit.

Racheta Tomahawk/FOTO:Arhiva
Racheta Tomahawk/FOTO:Arhiva

Majoritatea analiştilor subliniază însă că o singură platformă nu va schimba cursul conflagraţiei de una singură. Tomahawk ar completa capacităţile actuale ale Ucrainei, dar nu ar produce, de la sine, o ruptură strategică. În schimb, utilizarea sistematică, susţinută, asupra unor ţinte-cheie ar putea provoca daune semnificative infrastructurii energetice şi logistice ruse şi ar putea întări presiunea politică asupra Moscovei. Întrebările privind volumele de livrare şi condiţiile de utilizare urmau să fie discutate în timpul întâlnirii anunţate între Trump şi preşedintele Volodimir Zelenski la Casa Albă, vineri, 17 octombrie, notează Financial Times.

Kremlinul, prin vocea preşedintelui Vladimir Putin — care a respins până acum apelurile diplomatice ale lui Trump pentru oprirea războiului — a avertizat că furnizarea către Kiev a unor rachete cu rază suficientă pentru a ajunge până la Moscova ar constitui „un nou stadiu al escaladării, inclusiv în relaţiile dintre Rusia şi Statele Unite”.

Caracteristicile Tomahawk şi numărul posibil de rachete pentru Kiev

Dezvoltate în anii 1970, rachetele Tomahawk sunt muniţii subsonice de croazieră, cu o încărcătură explozivă de circa 450 kg, destinate loviturilor de precizie împotriva unor ţinte terestre importante şi bine apărate. Principalul utilizator este US Navy, producătorul este RTX, iar costul unitar este estimat la aproximativ 1,7 milioane de dolari.

Cu o rază de acţiune de până la 2.500 km, Tomahawk pot lovi ţinte de până la opt ori mai departe decât sistemele ATACMS livrate anterior Ucrainei de administraţia Biden. De regulă lansate de pe nave sau submarine, acestea pot fi adaptate şi la lansatoare terestre — opţiune considerată cea mai probabilă pentru Ucraina. Pentru asta ar putea fi reutilizate sisteme de rază medie Typhon sau instalaţii ale infanteriei de marină, scoase din uz şi susceptibile de reconfigurare.

Rămâne însă neclar câte rachete sunt pregătite pentru transfer.

„Probabil despre asta se poartă acum discuţii în Pentagon”, a declarat Jim Townsend, fost adjunct al asistentului secretarului pentru apărare al SUA. Townsend a remarcat că Pentagonul utilizează Tomahawk mai rapid decât reuşeşte să le refacă stocurile: din 2022 Statele Unite au achiziţionat doar 202 rachete, iar din 2024 au folosit cel puţin 124 în operaţiuni împotriva huthiţilor şi Iranului. Nu este exclus nici un eventual utilizare în scenarii care să implice Venezuela.

Fostul oficial estimează că, dacă va exista o cedare, nu este vorba de un lanţ masiv de rachete, ceea ce obligă Ucraina la o gestionare extrem de prudentă a utilizării.

Estimările experţilor variază: Stacy Pettigrew, directoarea programului de apărare la Center for a New American Security, consideră că SUA ar putea furniza între 20 şi 50 de rachete. În schimb, fostul oficial al Pentagonului Mark Cancian afirmă că Washingtonul s‑ar putea despărţi potenţial de „sute” de Tomahawk; înainte de exerciţii militare din acest an, SUA ar fi avut circa 4.150 de rachete de acest tip în inventar. „Avem multe Tomahawk”, a spus preşedintele Trump, comentând posibilitatea transferului.

De ce vrea Ucraina Tomahawk şi ce urmăreşte Trump

Volodimir Zelenski susţine că astfel de rachete ar permite Forţelor Armate ale Ucrainei să distrugă eficient ţinte militare şi energetice care, în prezent, sunt inaccesibile, ceea ce — spune el — ar putea modifica calculul Kremlinului şi ar putea încuraja Rusia să accepte negocieri.

Potrivit analistului Mikola Beleșkov de la Institutul Naţional pentru Studii Strategice, Tomahawk ar deschide pentru Kiev posibilităţi noi în operaţiuni „combinate”, inclusiv lovituri asupra rafinăriilor, obiectivelor din complexul militar‑industrial, nodurilor logistice şi centrelor de comandă şi control. El subliniază că astfel de arme pot permite acţiuni mai coordonate şi pot reduce eficienţa apărării antiaeriene ruse.

Tom Karako, director al programului de apărare antirachetă la CSIS, spune că printre ţintele atractive s‑ar putea număra bombardierele ruse implicate în atacuri masive asupra infrastructurii civile şi militare ucrainene.

Observatorii notează totodată că Trump pare din ce în ce mai dezamăgit de Putin — în special după un summit nereuşit din Alaska, în august — ceea ce ar fi determinat Casa Albă să caute noi modalităţi de a pune presiune pe Moscova. Michael Kofman, senior fellow la Carnegie, consideră că administraţia s‑a orientat spre acele opţiuni militare rămase care mai pot afecta Rusia.

Fostul ministru al Apărării al Ucrainei Andrii Zagorodniuk, acum la Centrul pentru Strategii de Apărare, spune că schimbarea tonului din partea Casei Albe marchează o etapă nouă în relaţiile Washington–Moscova. „Când Trump oferea stimulente pozitive, Putin le-a ignorat. Acum e momentul pentru motive negative”, a afirmat el. Potrivit lui, în administraţia americană se caută şi semnale de descurajare menite să împiedice o escaladare pe termen lung de către Rusia.

Pe lângă dimensiunea strict militară, transferul Tomahawk are şi o miză politică: ar transmite un semnal clar de sprijin al SUA pentru Ucraina — diferit, poate mai ferm, decât până acum — şi ar clarifica pentru Rusia limitele şi costurile unei continuări a războiului.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc + Care sunt cei mai bine plătiți
gandul.ro
image
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
mediafax.ro
image
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
fanatik.ro
image
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Românii, panicaţi de un alt cutremur! A avut loc în urmă cu puţin timp, este al treilea deja
playtech.ro
image
El e românul care l-a ajutat pe Gică Hagi să antreneze Galatasaray, apoi l-a demis! Întâlnire surpriză cu Erdogan!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
George Copos a scos 20.000.000 € din buzunar: ”O moştenire pe care o lăsăm pentru următorii 50 de ani” FOTO
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
A murit preotul român Horia Grădinaru. S-a stins din viață după 3 zile de chin
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Poți calatori gratis cu mașina electrică! Iată cum
mediaflux.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el

OK! Magazine

image
Frumoasele prințese s-au reunit! Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei au arătat perfect la întâlnirea de la Castelul Windsor

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”