Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
Un loc de parcare din Londra a fost scos la vânzare pentru aproape 300.000 de lire sterline

Publicat:
Ultima actualizare:

Un loc de parcare dintr-un cartier exclusivist al Londrei a ajuns pe piață la prețul exorbitant de aproape 300.000 de lire. 

Spațiul securizat se află pe o stradă rezidențială plină de verdeață din Notting Hill, în vestul Londrei, la doar câteva minute de celebrul Portobello Road, și costă mai mult decât o locuință de familie obișnuită în unele zone ale țării, scrie Daily Mail.

Ascuns într-un garaj privat, boxa este promovată drept o „oportunitate rară” atât pentru localnici, cât și pentru investitori. Parcarea în afara străzii este un lux în multe părți ale capitalei, iar în zonele foarte căutate vine adesea cu un preț pe măsură.

În schimbul sumei cerute, cumpărătorul primește un sistem de închidere prin telecomandă, cu instalații electrice complet noi. Spațiul ultra-securizat este amplasat pe o rampă ușoară, retrasă față de strada rezidențială, și este flancat de elegante case tip townhouse, dispuse în șir.

Locul este scos la vânzare de agenția Elsom Spettigue Associates pentru 295.000 de lire sterline. Cu acești bani s-ar putea cumpăra o casă de familie completă în anumite zone din nordul Angliei.

De exemplu, prețul mediu al unei locuințe în Manchester a fost de aproximativ 274.000 de lire în ultimul an, în timp ce casele de tip terasat s-au vândut, în medie, cu 258.000 de lire.

Anunțul de vânzare precizează: „Această unitate bine întreținută beneficiază de instalații electrice noi și de o ușă electrică tip Crocodile, acționată prin telecomandă, oferind atât confort, cât și siguranță.

Ideal pentru parcare, depozitare sau ca potențială investiție, garajul este situat într-una dintre cele mai dorite enclave rezidențiale din Notting Hill, la câțiva pași de magazinele, cafenelele și restaurantele vibrante de pe Westbourne Grove și Portobello Road.

Aceasta este o oportunitate excelentă pentru rezidenții locali sau investitorii care caută un spațiu sigur și valoros de parcare sau depozitare în această adresă premium din zona W2.

Garajele din Artesian Village ajung foarte rar pe piață, fiind o oportunitate excelentă atât pentru localnici, cât și pentru investitori.”

Portobello Road este celebră pentru piața sa animată, unde vizitatorii pot cumpăra antichități, obiecte de colecție, articole de modă și produse alimentare.

Europa

Ghid de cumpărături

