Breaking Trump, după discuția cu Putin: Ne vom întâlni la Budapesta pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război

Președintele SUA Donald Trump a declarat că a avut joi, 16 octombrie, o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri au convenit să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina.

„Tocmai am încheiat o convorbire telefonică cu președintele Vladimir Putin, al Rusiei, și a fost una foarte productivă. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și pe Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în Orientul Mijlociu, ceva ce, după cum a spus el, a fost visat de secole. De fapt, cred că succesul din Orientul Mijlociu va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt Războiului cu Rusia/Ucraina. Președintele Putin a mulțumit Primei Doamne, Melania, pentru implicarea sa în activități cu copiii. A fost foarte apreciativ și a spus că acest lucru va continua. De asemenea, am petrecut mult timp discutând despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite, după ce războiul cu Ucraina se va încheia”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

Potrivit președintelui Trump, „consilieri de nivel înalt” din ambele țări se vor întâlni săptămâna viitoare, sub conducerea secretarului de stat Marco Rubio. Locul întâlnirii nu a fost încă stabilit, adaugă el.

La finalul apelului, cei doi lideri au convenit să se întâlnească în Ungaria, pentru a discuta despre războiul din Ucraina.

„La finalul apelului, am convenit că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt. Primele întâlniri ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu diverse alte persoane care urmează a fi desemnate. Locația întâlnirii urmează să fie stabilită. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, la Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război <lipsit de glorie> dintre Rusia și Ucraina”, a spus Trump.

Președintele Trump a mai spus că vineri, 17 octombrie, va avea o întâlnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Biroul Oval, pentru a discuta detalii despre convorbirea cu Putin și alte subiecte importante.

Trimisul special al lui Putin: „o convorbire pozitivă și productivă”

Trimisul special al lui Putin pe probleme economie, Kirill Dmitriev, afirmă că convorbirea telefonică dintre președintele Rusiei și Donald Trump a fost „pozitivă și productivă”.

El mai spune că pașii următori sunt „clari”, postând pe X o imagine a postării lui Donald Trump pe Truth Social.