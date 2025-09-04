search
Joi, 4 Septembrie 2025
Rezultatele întâlnirii de la Paris. Garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt gata. Când vor intra în vigoare și care va fi rolul SUA?

Publicat:

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că un grup de 35 de state europene a convenit asupra unui plan comun de securitate destinat Ucrainei, în contextul eforturilor internaționale de a sprijini Kievul și de a contura un cadru pentru un viitor acord de pace cu Rusia.

Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron/FOTOEPA/EFE
Vorbind la Paris, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Macron a declarat că planul vizează „un sprijin politic și militar consolidat” și că este pentru prima dată când Europa propune un cadru coordonat de garanții de securitate pentru Ucraina.

Principalele puncte ale planului:

-Planurile militare sunt deja convenite la nivelul miniștrilor apărării, urmând să fie susținute printr-o decizie politică.

-Nu vor exista limite în privința dimensiunii sau refacerii armatei ucrainene.

-26 de state s-au arătat dispuse să trimită trupe sau să contribuie cu sprijin aerian și naval.

-Statele Unite urmează să-și definească în curând contribuția, posibil în domeniile apărării antiaeriene, informațiilor și acoperirii aeriene.

-Garanțiile ar urma să intre în vigoare în ziua semnării unui acord de pace, pentru a garanta o securitate durabilă.

Macron a subliniat că acesta este „primul plan consolidat de securitate european pentru Ucraina”, cu potențialul de a deveni temelia unei păci sustenabile.

Implicarea SUA și posibile negocieri cu Rusia

Implicarea SUA în acest cadru, care vizează protejarea Ucrainei de o viitoare agresiune rusă în cazul unui armistițiu sau al unui acord de pace, va fi stabilită în următoarele săptămâni, a declarat Macron.

Macron a adăugat că SUA și Europa vor impune sancțiuni suplimentare Rusiei dacă aceasta continuă să refuze să participe la procesul de pace. Potrivit președintelui francez, Washingtonul a fost deja implicat în discuții telefonice, iar președintele american Donald Trump a avut convorbiri telefonice cu Zelenski și lideri europeni joi, 4 septembrie, imediat după summitul de la Paris.

Macron a mai precizat că sunt în pregătire discuții bilaterale, trilaterale (SUA, Rusia, Ucraina) și, eventual, cvadrilaterale cu participarea Uniunii Europene, menite să contureze o cale diplomatică pentru încheierea conflictului.

Pe fundalul acestor eforturi, Reuters relatează că Donald Trump a îndemnat țările europene să renunțe complet la importurile de petrol rusesc, ca parte a presiunii economice asupra Moscovei.

Reacția Marii Britanii

Premierul britanic Keir Starmer a salutat decizia coaliției de a furniza Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune, menționând că această inițiativă reprezintă „o promisiune fermă” făcută de comunitatea internațională.

„Putin nu poate fi considerat un partener de încredere în procesul de pace, atât timp cât continuă atacurile neprovocate asupra infrastructurii civile, așa cum s-a văzut recent în Kiev, unde au fost afectate și sediile British Council și ale delegației UE”, a declarat biroul de presă al guvernului britanic.

Starmer a adăugat că sprijinul militar este esențial și că „trebuie să facem mai mult pentru a exercita presiune asupra Kremlinului în vederea opririi agresiunii”.

Divergențe în Europa

Potrivit Financial Times, în rândul statelor europene persistă divergențe privind formarea unei forțe multinaționale care ar putea fi desfășurată în Ucraina după încheierea războiului. Aceste state s-au împărțit în trei grupuri, în funcție de nivelul de angajament militar pe care sunt dispuse să-l asume.

Anterior, Macron a declarat că aceste garanții nu vor însemna neapărat o aderare rapidă la NATO, ci vor presupune o armată ucraineană robustă, susținută de parteneri din cadrul „coaliției de voință”.

Europa

YouTube Instagram RSS
