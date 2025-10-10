search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ucraina anunță salvarea a 23 de copii din teritoriile ocupate. Alți opt, aduși acasă cu ajutorul Melaniei Trump

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Douăzeci și trei de copii ucraineni au fost aduși din teritoriile ocupate de ruși, iar alți opt au fost reuniți cu familiile lor în urma demersurilor Primei Doamne a SUA, Melania Trump, pe fondul intensificării atacurilor asupra Kievului.

23 de copii ucraineni au fost evacuați din zonele ocupate de Rusia FOTO: AFP
23 de copii ucraineni au fost evacuați din zonele ocupate de Rusia FOTO: AFP

Douăzeci și trei de copii și adolescenți ucraineni au fost aduși în siguranță din zonele ocupate de ruși în teritoriu controlat de Kiev, a anunțat joi șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andriy Yermak. El a scris pe Telegram că operațiunea a fost realizată în cadrul programului prezidențial „Bring Kids Back UA”, menit să readucă în siguranță copiii deportați în Rusia sau blocați în zonele ocupate.

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a declarat vineri că opt copii ucraineni au fost reuniți cu familiile lor, în urma unor discuții purtate cu președintele rus Vladimir Putin.

Melania Trump a dezvăluit că, în luna august, i-a trimis o scrisoare liderului de la Kremlin, pe care soțul ei, Donald Trump, i-a înmânat-o personal lui Putin, în timpul întâlnirii din Alaska.

Președintele Putin a răspuns la scrisoarea mea și, după aceea, am stabilit un canal de comunicare deschis în legătură cu bunăstarea acestor copii”, a declarat Prima Doamnă la Casa Albă, citată de The Guardian. „Am convenit să cooperăm pentru binele tuturor celor implicați în acest război”, a adăugat ea, precizând că reunificarea copiilor cu familiile lor a avut loc „în ultimele 24 de ore”.

În 2022, agenția Associated Press a documentat răpirile de copii ucraineni de către Rusia, iar Curtea Penală Internațională a emis ulterior un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, acuzându-l de crime de război și responsabilitate directă pentru aceste deportări.

Presiune internațională și declarații ale lui Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Washingtonul și aliații NATO „intensifică presiunea” pentru a pune capăt războiului din Ucraina, după ce încercările sale de a obține un armistițiu de la Vladimir Putin nu au avut succes. „Da, intensificăm presiunea”, a spus Trump într-o întâlnire cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, în Biroul Oval. „Facem asta împreună. Toți intensificăm presiunea. NATO a fost grozav”, a adăugat el, menționând că administrația sa ar putea impune noi sancțiuni Rusiei.

Într-un alt mesaj, Zelenski a sugerat posibilitatea de a-l nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace: „Dacă Trump oferă lumii – mai ales poporului ucrainean – șansa unui astfel de armistițiu, atunci da, ar trebui să fie nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace. Îl vom nominaliza în numele Ucrainei”.

Situația militară și energetică

Rusia a acuzat joi Ucraina că ar fi spart o conductă de amoniac acum nefuncțională, eliberând gaze toxice în aer, în apropierea satului de pe linia frontului Rusin Yar, în regiunea Donețk. În același timp, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că a început procesul de restabilire a alimentării cu energie a centralei nucleare Zaporojie, aflată sub control rus, deconectată de la rețea de mai bine de două săptămâni.

Pe câmpul de luptă, ofensiva ucraineană recentă a perturbat planurile Rusiei de a captura părți din estul regiunii Donetsk, a spus Zelenski. Racheta ucraineană Palianytsia a lovit zeci de depozite militare rusești, iar drona-rachetă Ruta a atacat recent o platformă petrolieră rusească offshore aflată la peste 250 km distanță, ceea ce Zelenski a numit „un mare succes” pentru noua armă.

Viitoare discuții și sancțiuni

Zelenski a anunțat că premierul Ucrainei, șeful biroului prezidențial și un consilier de top pe sancțiuni vor merge în SUA la începutul săptămânii viitoare pentru discuții cu oficiali americani. Subiectele includ apărarea aeriană, energia și pașii legați de sancțiuni, precum și negocierea track. Se va discuta și despre activele înghețate”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
TEST IQ | 1-9=6 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
gandul.ro
image
România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT Warsaw 2025
mediafax.ro
image
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
Punctele slabe din acordul de pace dintre Israel şi Hamas
observatornews.ro
image
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a început calvarul”
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Uzucapiunea sau metoda prin care ţi se poate lua un teren fără să îţi dai seama, explicată de avocaţi
playtech.ro
image
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-BU-NI-E în preliminariile CM! Au câștigat cu 7-0, dar nu s-au calificat din cauza celor PATRU goluri marcate de Aubameyang
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
A murit solistul trupei The Moody Blues, celebră pentru piesa „Nights în White Satin”. John Lodge s-a stins din viață la 82 de ani
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
Veniturile românilor care nu sunt supuse executării silite, indiferent de suma datorată. ANAF-ul nu are nicio putere
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Șefa ANM răspunde acuzațiilor cu privire la Codul roșu anunțat în Capitală. Elena Mateescu: „Ne raportăm la criterii clare”
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde