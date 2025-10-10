Ucraina anunță salvarea a 23 de copii din teritoriile ocupate. Alți opt, aduși acasă cu ajutorul Melaniei Trump

Douăzeci și trei de copii ucraineni au fost aduși din teritoriile ocupate de ruși, iar alți opt au fost reuniți cu familiile lor în urma demersurilor Primei Doamne a SUA, Melania Trump, pe fondul intensificării atacurilor asupra Kievului.

Douăzeci și trei de copii și adolescenți ucraineni au fost aduși în siguranță din zonele ocupate de ruși în teritoriu controlat de Kiev, a anunțat joi șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andriy Yermak. El a scris pe Telegram că operațiunea a fost realizată în cadrul programului prezidențial „Bring Kids Back UA”, menit să readucă în siguranță copiii deportați în Rusia sau blocați în zonele ocupate.

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a declarat vineri că opt copii ucraineni au fost reuniți cu familiile lor, în urma unor discuții purtate cu președintele rus Vladimir Putin.

Melania Trump a dezvăluit că, în luna august, i-a trimis o scrisoare liderului de la Kremlin, pe care soțul ei, Donald Trump, i-a înmânat-o personal lui Putin, în timpul întâlnirii din Alaska.

„Președintele Putin a răspuns la scrisoarea mea și, după aceea, am stabilit un canal de comunicare deschis în legătură cu bunăstarea acestor copii”, a declarat Prima Doamnă la Casa Albă, citată de The Guardian. „Am convenit să cooperăm pentru binele tuturor celor implicați în acest război”, a adăugat ea, precizând că reunificarea copiilor cu familiile lor a avut loc „în ultimele 24 de ore”.

În 2022, agenția Associated Press a documentat răpirile de copii ucraineni de către Rusia, iar Curtea Penală Internațională a emis ulterior un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, acuzându-l de crime de război și responsabilitate directă pentru aceste deportări.

Presiune internațională și declarații ale lui Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Washingtonul și aliații NATO „intensifică presiunea” pentru a pune capăt războiului din Ucraina, după ce încercările sale de a obține un armistițiu de la Vladimir Putin nu au avut succes. „Da, intensificăm presiunea”, a spus Trump într-o întâlnire cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, în Biroul Oval. „Facem asta împreună. Toți intensificăm presiunea. NATO a fost grozav”, a adăugat el, menționând că administrația sa ar putea impune noi sancțiuni Rusiei.

Într-un alt mesaj, Zelenski a sugerat posibilitatea de a-l nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace: „Dacă Trump oferă lumii – mai ales poporului ucrainean – șansa unui astfel de armistițiu, atunci da, ar trebui să fie nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace. Îl vom nominaliza în numele Ucrainei”.

Situația militară și energetică

Rusia a acuzat joi Ucraina că ar fi spart o conductă de amoniac acum nefuncțională, eliberând gaze toxice în aer, în apropierea satului de pe linia frontului Rusin Yar, în regiunea Donețk. În același timp, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că a început procesul de restabilire a alimentării cu energie a centralei nucleare Zaporojie, aflată sub control rus, deconectată de la rețea de mai bine de două săptămâni.

Pe câmpul de luptă, ofensiva ucraineană recentă a perturbat planurile Rusiei de a captura părți din estul regiunii Donetsk, a spus Zelenski. Racheta ucraineană Palianytsia a lovit zeci de depozite militare rusești, iar drona-rachetă Ruta a atacat recent o platformă petrolieră rusească offshore aflată la peste 250 km distanță, ceea ce Zelenski a numit „un mare succes” pentru noua armă.

Viitoare discuții și sancțiuni

Zelenski a anunțat că premierul Ucrainei, șeful biroului prezidențial și un consilier de top pe sancțiuni vor merge în SUA la începutul săptămânii viitoare pentru discuții cu oficiali americani. „Subiectele includ apărarea aeriană, energia și pașii legați de sancțiuni, precum și negocierea track. Se va discuta și despre activele înghețate”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.