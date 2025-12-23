search
Marți, 23 Decembrie 2025
Jaf neobișnuit în sudul Franței. O bandă de hoți a furat o stație de epurare de 400 de kilograme din curtea unei companii

Publicat:

Un furt neobișnuit a pus pe jar autoritățile și localnicii din sudul Franței, chiar înainte de Sărbătorile de iarnă. O bandă de hoți a reușit să fure o stație de epurare de aproape 400 de kilograme din curtea unei întreprinderi.

O bandă de hoți a reușit să fure o stație de epurare FOTO: Ladepeche.fr
O bandă de hoți a reușit să fure o stație de epurare FOTO: Ladepeche.fr

O serie de furturi și tentative de spargere au creat un sentiment de insecuritate în zona Pays Castrais, din Franța, în apropierea sărbătorilor de sfârșit de an, relatează Ladepeche.fr. Localitatea Saïx a fost una dintre cele mai vizate de infractori.

Pe 20 decembrie, în jurul orei 20.50, o companie specializată în soluții pentru tratarea apei, situată pe drumul spre Toulouse, a fost ținta unui jaf de proporții.

Hoții au reușit să fure o microstație de epurare a apei, cântărind aproximativ 400 de kilograme și evaluată la circa 6.000 de euro. 

Cum au acționat hoții

Potrivit directorului companiei Hydrolys, François Causse, infractorii au venit pregătiți. „Au rupt lanțul de la intrare și au plecat imediat cu o microstație de epurare”, a declarat acesta.

Camerele de supraveghere, deși bine semnalizate la intrarea în sediu, au surprins întreaga scenă. Directorul spune că nu și-ar fi imaginat vreodată că un astfel de echipament ar putea deveni ținta unui furt. „Nu este genul de echipament pe care cineva îl fură la întâmplare. Aveau nevoie de un camion echipat cu un troliu. Nu ne-am fi imaginat niciodată că cineva ar putea să ia așa ceva din parcarea unei firme”, a explicat François Causse.

Microstația furată măsura între cinci și șase metri lungime și este un echipament destinat locuințelor care nu sunt racordate la rețeaua publică de canalizare, fiind instalat, de regulă, doar de profesioniști autorizați.

Ancheta este în desfășurare

O plângere a fost depusă la jandarmeria din Vielmur, care a deschis o anchetă și analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Vehiculul folosit la furt, o platformă de remorcare, ar fi fost văzut deplasându-se în direcția Soual, apoi spre Toulouse.

„Sâmbătă seara, o platformă ce transportă un rezervor de cinci metri nu poate trece neobservată”, a mai spus François Causse, exprimându-și speranța că martorii vor ajuta la identificarea făptașilor.

Între timp, compania vizată a decis să își consolideze măsurile de securitate. Cazul readuce în atenție importanța vigilenței comunitare în zona Pays Castrais, mai ales în perioada Sărbătorilor de iarnă, când astfel de infracțiuni par să se înmulțească.

