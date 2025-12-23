După doi ani marcați de volatilitate ridicată, piața creditelor din România va intra în 2026 într-o fază de stabilizare, de prudență, arată o analiză de piață, trecând în revistă principalele aspecte ale anului 2025.

Potrivit acesteia, IRCC a înregistrat în 2025 cea mai accentuată creștere din ultimii ani, depășind nivelurile din 2024 și 2023 și atingând în octombrie un maxim istoric, de 6,06%. Spre deosebire de anii anteriori, această evoluție s-a produs într-un context în care veniturile nu au mai compensat majorarea ratelor, amplificând presiunea asupra bugetelor și accelerând interesul pentru refinanțări și soluții cu dobândă fixă.

Însă datele Băncii Naționale a României (BNR) confirmă un paradoxal echilibru pornind de la apetitul pentru finanțare, care a rămas solid în 2025. În primul trimestru din 2025, volumul creditelor ipotecare noi în lei a crescut cu 37% față de perioada similară din 2024, ajungând la 14,6 miliarde de lei. De asemenea, în primele șase luni din 2025, volumul creditelor ipotecare nou acordate, incluzând refinanțările, a atins 5,56 miliarde de euro. Din datele pentru primele zece luni ale anului, valoarea totală a creditelor ipotecare acordate a fost de 9,2 miliarde de euro, în creștere cu 26% față de aceeași perioadă din 2024.

„Aceste date arată clar că, dincolo de dinamica tranzacțiilor imobiliare, cererea de finanțare rămâne solidă. Cele mai dinamice segmente în 2025 au fost creditele ipotecare pentru achiziție și refinanțările, în timp ce creditele de nevoi personale au avut o evoluție mai moderată, pe fondul presiunii costului vieții și al unei selecții mai atente a cheltuielilor”, declară Valentin Anghel, CEO AVBS Broker de Credite.

Dobânzile și comportamentul băncilor în 2025

În 2025, comportamentul băncilor a fost puternic influențat de nevoia de predictibilitate a consumatorilor, într-un context în care dobânzile fixe au rămas relativ stabile în primele nouă luni, la un procent de + - 5%, susținând revenirea creșterii cererilor. Însă, pentru trimestrul 4, instituțiile de credit anticipează o temperare a interesului populației.

Această prudență a fost amplificată și de decizia Guvernului de a majora TVA pentru locuințele noi de la 9% la 21%, începând cu 1 august 2025, cu impact direct asupra costului de achiziție. Ca răspuns, băncile au început să își reconfigureze ofertele, lansând în premieră credite de tip Noua Casă cu dobândă fixă în primii ani, menite să ofere protecție față de fluctuațiile IRCC.

Astfel, în ultímele luni s-a consolidat interesul pentru soluțiile cu dobândă fixă, care asigură bugete lunare predictibile într-o perioadă cu cheltuieli ridicate pentru amenajare și mobilare, în condițiile în care băncile vin și cu beneficii suplimentare, precum zero costuri de administrare, evaluare sau analiză de dosar, atât în cadrul programului Noua Casă, cât și prin produse similare oferite independent de schema guvernamentală.

2026: creștere moderată, susținută de scăderea indicilor și competiția bancară

Pentru 2026, AVBS Broker de Credite anticipează o creștere controlată a volumelor de creditare, susținută de așteptările privinde scăderea graduală a IRCC și orientarea clienților către produse cu dobândă fixă sau mixtă, pentru o mai bună predictibilitate financiară.

„După doi ani extrem de dificili, 2025 a fost anul în care piața s-a așezat. În 2026 nu ne așteptăm la o explozie a creditării, ci la o creștere sănătoasă, bazată pe decizii mai bine fundamentate, atât din partea băncilor, cât și a consumatorilor”, a spus specialistul.

IRCC, esențial pentru decizia de creditare

O eventuală scădere a IRCC, chiar și moderată, poate avea un impact relevant asupra ratelor lunare, mai ales în cazul creditelor ipotecare pe termen lung. Din acest motiv, refinanțările vor continua să fie un motor important al pieței în 2026, în special pentru creditele contractate în perioada de vârf a dobânzilor.

„Chiar și diferențe de câteva zecimi de procent la IRCC pot însemna economii semnificative pe durata unui credit. Într-un context cu fluctuații periodice ale indicilor, asistența de specialitate a unui broker devine un element-cheie pentru clienții care caută stabilitate și control asupra bugetului”, subliniază el.

2026 readuce refinanțările în prim-plan

Creșterea IRCC la 6,06% în octombrie 2025, cel mai ridicat nivel de la introducerea indicelui, a încurajat o abordare mult mai prudentă în creditare. Pentru un credit ipotecar de 400.000 lei pe 30 de ani, rata lunară a urcat la aproximativ 2.900–3.000 lei, iar pentru 500.000 lei, la 3.600–3.750 lei, punând presiune pe bugetele familiilor.

Perspectivele pentru 2026, cu o scădere estimată a IRCC la 5,68%, redeschid fereastra refinanțărilor: ajustarea poate reduce rata lunară cu 150–300 lei, în funcție de sumă, și crește eligibilitatea pentru credite. Tot mai mulți români recurg la simulări comparative, produse cu dobândă fixă sau mixtă și soluții personalizate, într-o logică de gestionare a riscului pe termen mediu și lung.

„Creșterea IRCC din toamna lui 2025 poate fi considerată nu neapărat un moment de frână, ci de prudență. Dar scăderea preconizată din 1 ianuarie 2026 redeschide fereastra refinanțărilor, oferind românilor oportunitatea de a-și optimiza bugetul și creditele existente”, afirmă Valentin Anghel.

Tehnologia și AI, noul avantaj competitiv în creditare

Pe lângă refinanțări, avantajul compentitiv al instutuțiilor financiar-bancare îl va reprezenta inteligența artificială. Un exemplu elocvent este platforma AI, lansată în 2025 de AVBS Broker de Credite, care reduce timpul de procesare a cererilor de credit de la o oră la 2 minute, sprijinind extinderea rapidă a rețelei și creșterea volumelor intermediate.

Pentru 2026, compania pregătește module avansate de analiză predictivă pentru eligibilitate, asistență vocală inteligentă pentru brokeri și instrumente de pre-calcul al eligibilității în timp real, transformând digitalizarea în standardul industriei.

Consumatorul român devine mai informat și mai exigent, în 2026

Schimbare comportamentului românilor față de creditare, în ultimii doi ani este confirmată și de numărul de cereri de creditare procesate de AVBS în perioada 1 ianuarie - 15 decembrie 2025, care este în creștere cu 10 % față de aceeași perioadă a lui 2024 și cu 15% față de 2023.

Potrivit analizei, în 2026, românii vor fi și mai atenți la gradul de îndatorare, vor analiza simulări pe termen lung și vor compara activ ofertele, căutând soluții sustenabile și predictibile, nu doar costuri imediate.

În același timp, piața va trebui să gestioneze incertitudini economice interne și externe, presiuni asupra veniturilor și cererea tot mai mare de educație financiară, adaptând produsele bancare la nevoia de stabilitate.