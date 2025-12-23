search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Piața creditelor în 2026, de la turbulențe la decizii calculate. Cum a fost 2025

0
0
Publicat:

După doi ani marcați de volatilitate ridicată, piața creditelor din România va intra în 2026 într-o fază de stabilizare, de prudență, arată o analiză de piață, trecând în revistă principalele aspecte ale anului 2025.

Doi tineri discută cu un ofițer bancar despre un credit
Piața creditelor ipotecare a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii doi ani. Foto arhivă

Potrivit acesteia, IRCC a înregistrat în 2025 cea mai accentuată creștere din ultimii ani, depășind nivelurile din 2024 și 2023 și atingând în octombrie un maxim istoric, de 6,06%. Spre deosebire de anii anteriori, această evoluție s-a produs într-un context în care veniturile nu au mai compensat majorarea ratelor, amplificând presiunea asupra bugetelor și accelerând interesul pentru refinanțări și soluții cu dobândă fixă.

Însă datele Băncii Naționale a României (BNR) confirmă un paradoxal echilibru pornind de la apetitul pentru finanțare, care a rămas solid în 2025. În primul trimestru din 2025, volumul creditelor ipotecare noi în lei a crescut cu 37% față de perioada similară din 2024, ajungând la 14,6 miliarde de lei. De asemenea, în primele șase luni din 2025, volumul creditelor ipotecare nou acordate, incluzând refinanțările, a atins 5,56 miliarde de euro. Din datele pentru primele zece luni ale anului, valoarea totală a creditelor ipotecare acordate a fost de 9,2 miliarde de euro, în creștere cu 26% față de aceeași perioadă din 2024.

Aceste date arată clar că, dincolo de dinamica tranzacțiilor imobiliare, cererea de finanțare rămâne solidă. Cele mai dinamice segmente în 2025 au fost creditele ipotecare pentru achiziție și refinanțările, în timp ce creditele de nevoi personale au avut o evoluție mai moderată, pe fondul presiunii costului vieții și al unei selecții mai atente a cheltuielilor”, declară Valentin Anghel, CEO AVBS Broker de Credite.

Dobânzile și comportamentul băncilor în 2025

În 2025, comportamentul băncilor a fost puternic influențat de nevoia de predictibilitate a consumatorilor, într-un context în care dobânzile fixe au rămas relativ stabile în primele nouă luni, la un procent de + - 5%, susținând revenirea creșterii cererilor. Însă, pentru trimestrul 4, instituțiile de credit anticipează o temperare a interesului populației.

Această prudență a fost amplificată și de decizia Guvernului de a majora TVA pentru locuințele noi de la 9% la 21%, începând cu 1 august 2025, cu impact direct asupra costului de achiziție. Ca răspuns, băncile au început să își reconfigureze ofertele, lansând în premieră credite de tip Noua Casă cu dobândă fixă în primii ani, menite să ofere protecție față de fluctuațiile IRCC.

Astfel, în ultímele luni s-a consolidat interesul pentru soluțiile cu dobândă fixă, care asigură bugete lunare predictibile într-o perioadă cu cheltuieli ridicate pentru amenajare și mobilare, în condițiile în care băncile vin și cu beneficii suplimentare, precum zero costuri de administrare, evaluare sau analiză de dosar, atât în cadrul programului Noua Casă, cât și prin produse similare oferite independent de schema guvernamentală.

2026: creștere moderată, susținută de scăderea indicilor și competiția bancară

Pentru 2026, AVBS Broker de Credite anticipează o creștere controlată a volumelor de creditare, susținută de așteptările privinde scăderea graduală a IRCC și orientarea clienților către produse cu dobândă fixă sau mixtă, pentru o mai bună predictibilitate financiară.

După doi ani extrem de dificili, 2025 a fost anul în care piața s-a așezat. În 2026 nu ne așteptăm la o explozie a creditării, ci la o creștere sănătoasă, bazată pe decizii mai bine fundamentate, atât din partea băncilor, cât și a consumatorilor”, a spus specialistul.

Citește și: Card de credit sau credit de nevoi personale? Diferențe de peste 15% între dobânzile lunare

IRCC, esențial pentru decizia de creditare

O eventuală scădere a IRCC, chiar și moderată, poate avea un impact relevant asupra ratelor lunare, mai ales în cazul creditelor ipotecare pe termen lung. Din acest motiv, refinanțările vor continua să fie un motor important al pieței în 2026, în special pentru creditele contractate în perioada de vârf a dobânzilor.

Chiar și diferențe de câteva zecimi de procent la IRCC pot însemna economii semnificative pe durata unui credit. Într-un context cu fluctuații periodice ale indicilor, asistența de specialitate a unui broker devine un element-cheie pentru clienții care caută stabilitate și control asupra bugetului”, subliniază el.

2026 readuce refinanțările în prim-plan

Creșterea IRCC la 6,06% în octombrie 2025, cel mai ridicat nivel de la introducerea indicelui, a încurajat o abordare mult mai prudentă în creditare. Pentru un credit ipotecar de 400.000 lei pe 30 de ani, rata lunară a urcat la aproximativ 2.900–3.000 lei, iar pentru 500.000 lei, la 3.600–3.750 lei, punând presiune pe bugetele familiilor.

Perspectivele pentru 2026, cu o scădere estimată a IRCC la 5,68%, redeschid fereastra refinanțărilor: ajustarea poate reduce rata lunară cu 150–300 lei, în funcție de sumă, și crește eligibilitatea pentru credite. Tot mai mulți români recurg la simulări comparative, produse cu dobândă fixă sau mixtă și soluții personalizate, într-o logică de gestionare a riscului pe termen mediu și lung.

„Creșterea IRCC din toamna lui 2025 poate fi considerată nu neapărat un moment de frână, ci de prudență. Dar scăderea preconizată din 1 ianuarie 2026 redeschide fereastra refinanțărilor, oferind românilor oportunitatea de a-și optimiza bugetul și creditele existente”, afirmă Valentin Anghel.

Tehnologia și AI, noul avantaj competitiv în creditare

Pe lângă refinanțări, avantajul compentitiv al instutuțiilor financiar-bancare îl va reprezenta inteligența artificială. Un exemplu elocvent este platforma AI, lansată în 2025 de AVBS Broker de Credite, care reduce timpul de procesare a cererilor de credit de la o oră la 2 minute, sprijinind extinderea rapidă a rețelei și creșterea volumelor intermediate.

Citește și: Apartamentele se vor scumpi în ritm amețitor: Fiecare locuință nouă, râvnită de 3-5 cumpărători

Pentru 2026, compania pregătește module avansate de analiză predictivă pentru eligibilitate, asistență vocală inteligentă pentru brokeri și instrumente de pre-calcul al eligibilității în timp real, transformând digitalizarea în standardul industriei.

Consumatorul român devine mai informat și mai exigent, în 2026

Schimbare comportamentului românilor față de creditare, în ultimii doi ani este confirmată și de numărul de cereri de creditare procesate de AVBS în perioada 1 ianuarie - 15 decembrie 2025, care este în creștere cu 10 % față de aceeași perioadă a lui 2024 și cu 15% față de 2023.

Potrivit analizei, în 2026, românii vor fi și mai atenți la gradul de îndatorare, vor analiza simulări pe termen lung și vor compara activ ofertele, căutând soluții sustenabile și predictibile, nu doar costuri imediate.

În același timp, piața va trebui să gestioneze incertitudini economice interne și externe, presiuni asupra veniturilor și cererea tot mai mare de educație financiară, adaptând produsele bancare la nevoia de stabilitate.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
stirileprotv.ro
image
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor
gandul.ro
image
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
mediafax.ro
image
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
fanatik.ro
image
Mii de șoferi de TIR prost plătiți, inclusiv români, și-au abandonat camioanele în „parcările de Crăciun” din Belgia ca să se întoarcă acasă de sărbători
libertatea.ro
image
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Comunismul a murit, dar Ceaușescu continuă să trăiască. Antropolog: „E o figură memabilă, ușor de ținut minte”
antena3.ro
image
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
observatornews.ro
image
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
playtech.ro
image
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A murit la 34 de ani, după ce a căzut de pe telescaun. ”Era în vacanță, accident tragic!”
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Colindele de Crăciun. Când au luat naștere și ce semnificație au
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Horoscop miercuri, 24 decembrie. Leii primesc o datorie, pierderi pentru Gemeni
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Vestea transmisă de Prințul William și Kate Middleton! Și-au întrerupt vacanța de Crăciun pentru acest mesaj important

Click! Pentru femei

image
Atenție, imagini cu impact emoțional! Actorul care a avut succes la Hollywood trăiește acum pe străzi!

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?