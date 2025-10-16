Volodimir Zelenski a ajuns la Washington. Liderul ucrainean va discuta cu Trump despre rachetele americane Tomahawk

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit în Statele Unite, unde urmează să se întâlnească vineri, 17 octombrie, cu omologul său american, Donald Trump.

Zelenski a ajuns la Washington, a declarat, pentru AFP, o sursă din delegaţia ucraineană, scrie, joi seara, Agerpres.

Volodimir Zelenski și Donald Trump urmează să discute despre războiul din Ucraina şi, în special, despre rachetele americane Tomahawk, pe care Kievul speră să le obţină şi care ar permite Ucrainei să lovească adânc în interiorul teritoriului rus.

„Putin și-a reiterat teza că rachetele Tomahawk nu vor schimba situația pe câmpul de luptă”

Amintim că Vladimir Putin l-a avertizat pe Donald Trump, în cadrul discuției telefonice de joi, că o eventuală decizie a SUA de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk ar „provoca daune” relațiilor bilaterale și procesului de pace.

„Vladimir Putin și-a reiterat teza că rachetele Tomahawk nu vor schimba situația pe câmpul de luptă, dar vor provoca daune semnificative relațiilor dintre țările noastre, fără a mai menționa perspectivele unei rezolvări pașnice”, a declarat Yuri Ushakov, consilier al Kremlinului, în cadrul unei conferințe de presă despre convorbirea telefonică dintre Putin și Trump, a opta din acest an, care, potrivit lui, a avut loc la inițiativa Moscovei, potrivit Reuters.

Ushakov a declarat că i-ar fi comunicat lui Putin că va ține cont de ceea ce a spus președintele rus în timpul convorbirii telefonice atunci când se va întâlni cu Zelenski la Washington, vineri,