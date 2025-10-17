search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Ungaria se asigură că Putin nu va fi arestat în baza mandatului CPI dacă vine la Budapesta. Diplomat UE: „Toată lumea se așteaptă la asta”

Publicat:

Guvernul ungar a precizat că nu-l va aresta pe Vladimir Putin - pe numele căruia Curtea Penală Internațională a emis mandat - dacă va ajunge la Budapesta pentru negocieri de pace, potrivit The Guardian.

Putin a avut vineri o convorbire telefonică cu Otrban. FOTO AFP
Putin a avut vineri o convorbire telefonică cu Otrban. FOTO AFP

Pemierul ungar Viktor Orban a salutat la postul de radio de stat faptul că țara sa va găzdui negocierile Putin-Trump.

„Budapesta este în esență singurul loc din Europa de astăzi unde ar putea avea loc o astfel de întâlnire, în primul rând pentru că Ungaria este aproape singura țară pro-pace”, a spus Orban.

Ungaria se va asigura că președintele rus Vladimir Putin poate intra în țară pentru un summit cu președintele american Donald Trump planificat la Budapesta, a declarat vineri ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a încetinit în mod constant sancțiunile UE împotriva Rusiei și sprijinul pentru Ucraina, caracterizându-și opoziția drept gesturi de pace. De asemenea, Orban l-a întâmpinat pe liderul israelian Benjamin Netanyahu la Budapesta în aprilie, în ciuda unui mandat CPI pentru presupuse crime de război în Gaza.

Guvernul german a reamintit că Ungaria ar fi obligată să-l aresteze pe Putin, deoarece rămâne semnatară a CPI, dar puțini se așteaptă ca Budapesta să ațină cont de acest lucru.

"Dacă Ungaria nu face asta [să-l aresteze pe Putin], nu este de ajutor. În același timp, din păcate, nimeni nu va fi surprins dacă ungurii nu-l vor aresta pe Putin. Toată lumea se așteaptă la asta", a declarat un diplomat UE de rang înalt.

Vladimir Putin a fost adăugat pe lista de sancțiuni a UE în februarie 2022, la scurt timp după invazia pe scară largă a Ucrainei, dar a făcut obiectul unei înghețări a activelor, mai degrabă decât al unei interdicții de călătorie. Oficialii au făcut  atunci această excepție neobișnuită având în vedere posibilul scenariu de discuții pentru a pune capăt războiului. În martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva lui Putin pentru răpirea copiilor ucraineni.

Toți semnatarii CPI sunt obligați să-l aresteze pe președintele rus dacă acesta ajunge pe teritoriul lor. Ungaria a indicat anterior că va refuza și a spus că intenționează să părăsească CPI:

Vladimir Putin a avut vineri o convorbire telefonică cu Viktor Orbán

Președintele rus a avut vineri o convorbire telefonică cu premierul ungar despre viitorul summit cu Donald Trump, a declarat Kremlinul, potrivit The Guardian.

Kremlinul a declarat că Putin l-a informat pe Orbán despre conversația sa cu Trump, iar Orban a spus că  Ungaria este pregătită să ofere condițiile necesare pentru organizarea summitului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio vor trebui să se sune reciproc și să stabilească o întâlnire pentru a rezolva multe probleme înainte de summit.

„Sunt multe întrebări, echipele de negociere trebuie determinate și așa mai departe. Prin urmare, totul se va face în etape, dar, desigur, voința președinților este acolo", a declarat Peskov vineri.

"[Summitul] ar putea avea loc într-adevăr în două săptămâni sau puțin mai târziu. Există o înțelegere generală că nimic nu ar trebui amânat."

Amintim că președintele american Donald Trump a declarat că a avut joi, 16 octombrie, o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri au convenit să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina.

Europa

