Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
Război în Ucraina

Trump a fost păcălit din nou. Putin nu poate ajunge la Budapesta

Război în Ucraina
Publicat:

Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este o şmecherie marca Putin, cu menirea de a amâna livrarea de către America a rachetelor Tomahawk către Ucraina.

FOTO AFP
FOTO AFP

Trump a ignorat un argument simplu: Putin nu are cum ajunge la Budapesta, în condiţii de securitate minimală. Şi în Rusia avionul lui Putin este escortat de avioane militare, au traseul şi timpii de deplasare la secret.

Putin nu poate zbura direct peste spaţiul aerian al UE sau NATO, pentru că toate ţările din aceste organizaţii interzic zborurile oficiale ruseşti. Putem presupune că unele dintre aceste ţări, Turcia de exemplu, ar face o excepţie, dar că toate ţările de pe traseul Moscova-Budapesta să facă excepţii mi se pare imposibil. Mai ales dacă Putin ar cere şi escortă militară.

Pe urmă, Ungaria are graniţa cu Ucraina. Nimic nu asigură că nu va exista răzbunarea ucrainienilor pentru tot ce le-a făcut Putin, şi este suficientă o rachetă care să lovească avionul civil al lui Putin. Nu văd cum Ungaria ar putea preveni o astfel de lovitură. Sau serviciile de spionaj ucrainiene să organizeze lovituri cu drone chiar la Budapesta.

Putin are emis un mandat de arestare al Curţii Penale Internaţionale (CPI), iar Serbia, deşi nu este membră a UE este semnatara a Statutului de la Roma, ceea ce tehnic ar însemna că ar trebui să-l aresteze pe Putin dacă intră pe teritoriul ei, chiar şi numai aerian. Ori Serbia este singura ţară vecină cu Ungaria, prin care Putin ar putea ajunge la Budapesta.

O rută aeriană, cât de cât rezonabilă pentru Putin, ar fi Moscova-Azerbaidjan-Iran-Turcia-Serbia-Budapesta.

Am menţionat mai sus, fără avioane militare de escortă şi această rută este periculoasă, pentru că nu ştii ce „forţe” anti Putin vor să-l dea jos, chiar numai cu o rachetă.

Şi în acest  caz nu este clar cum ar trece avionul lui Putin din Turcia în Serbia. Ar trebui să survoleze Grecia, Macedonia de Nord, care sunt ţări NATO.

Posibilitatea că Putin să folosească un avion înregistrat într-o terţă ţară este exclusă, pentru că riscurile ar fi şi mai mari, iar secretul zborului, traseul şi timpii alocaţi, nu poate fi păstrat.

Concluzia este că Putin nu are intenţia să-l întâlnească pe Trump la Budapesta, pentru că zborul Moscova-Budapeste este foarte periculos pentru Putin, şi nu cred că toate ţările UE şi NATO implicate în traseul zborului ar ceda presiunilor lui Trump să facă o excepţie pentru Putin.

E aproape sigur că întâlnirea, în cazul în care s-ar produce, n-ar avea alt rezultat decât întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Doar Trump se lasă fraierit de Putin, ca să vorbească presa americană şi internaţională despre „isprăvile” lui.

Putin vrea doar să-l facă pe Trump să nu livreze armament greu Ucrainei, cu care să atace obiective industriale şi militare din adâncul Rusiei.

Şi ţările UE şi NATO înţeleg şmecheriile lui Putin, şi nu vor fi de acord să-şi deschidă spaţiul aerian pentru avionul civil al lui Putin.

În concluzie, în opinia mea întâlnirea de la Budapesta nu va avea loc, fiind doar o şmecherie marca Putin pentru a bloca transferul de rachete Tomahawk către Ucraina. Şi care îi reuşeşte lui Putin din cauza narcisismului de care suferă Trump. Al cărui singur scop în viață este să vorbească toată lumea despre „isprăvile” sale.

Opinii

