Dorinel Umbrărescu, directorul grupului de firme UMB Spedition, a făcut o declarație publică rară marți, 23 decembrie, în timpul unei vizite pe tronsonul recent inaugurat al autostrăzii A7, între Focșani și Adjudu Vechi, alături de Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

Cunoscut pentru faptul că evită aparițiile publice și comentariile legate de marile proiecte de infrastructură, Dorinel Umbrărescu a vorbit de această dată despre graficul de lucrări pentru restul Autostrăzii Moldovei, pe sectorul cuprins între Ploiești și Pașcani, cu o lungime totală de 319 kilometri.

După deschiderea circulației pe tronsonul Focșani - Adjudu Vechi, din acest sector mai rămân de construit 124 de kilometri.

Câți kilometri vor fi gata în 2026

În discuția cu ministrul Transporturilor, Umbrărescu a explicat clar care sunt termenele asumate de constructor. „În 2026, 31 august, terminăm Adjudu Vechi – Săbăoani, 95 de kilometri. Și mai rămân ceilalți 27 de kilometri, în 22 decembrie 2026”, a declarat Dorinel Umbrărescu, confirmând astfel termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor. Autostrada A7 este proiectată să se întindă până la Siret, având o lungime totală de 450 de kilometri.

Cinci loturi din A7, mutate pe granturi

Autostrada A7 face parte dintr-un proiect major de infrastructură, considerat crucial pentru conectarea Moldovei la restul țării. Recent, autoritățile au decis ca finanțarea acesteia să fie realizată în afara PNRR, prin fonduri europene nerambursabile (granturi) și prin mecanismul SAFE (Security Action for Europe). Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat că acest lucru permite realizarea segmentelor mature fără impact asupra deficitului bugetar, fiind garantată plata din fonduri nerambursabile.

Două secțiuni ale A7, Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani, sunt considerate suficient de avansate pentru a fi finalizate până în august 2026. Cinci loturi, cu o valoare totală de aproximativ 2,1 miliarde euro, vor fi astfel finanțate prin granturi, asigurând continuitatea lucrărilor și respectarea termenelor asumate.