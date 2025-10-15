Secretarul Apărării SUA amenință Rusia cu „costuri” dacă nu pune capăt agresiunii. „Acum este momentul să se pună capăt acestui război tragic”

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a transmis Rusiei că SUA și aliații lor vor impune consecințe dacă agresiunea asupra Ucrainei continuă, cerând totodată sprijin militar sporit din partea statelor NATO.

„Dacă trebuie să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA (n. red. - denumirea oficială a Pentagonului recomandată de președintele Donald Trump în loc de Departamentul Apărării) este gata să își joace rolul cum doar Statele Unite sunt în stare", a spus ministrul la o reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, la cartierul general al NATO din Bruxelles, potrivit Agerpres.

Hegseth nu a dat detalii, dar Reuters menționează că Trump ia în considerare cererea ucrainenilor de a primi rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

„Acum este momentul să se pună capăt acestui război tragic, să se oprească vărsarea de sânge inutilă și să se ajungă la masa păcii. Nu este un război început pe timpul președintelui Trump, dar se va termina pe timpul lui", a spus el.

Șeful Pentagonului le-a cerut aliaților din NATO să achiziționeze mai mult armament american pentru Ucraina; un raport al Institutului pentru Economia Mondială din Kiel arăta marți că sprijinul militar occidental pentru țara invadată de Rusia a scăzut cu 43% în iulie și august.

Şi secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, a afirmat că se aşteaptă la noi anunţuri de investiţii în PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - lista prioritizată de cerinţe ale Ucrainei), program care a înlocuit donaţiile de armament din partea SUA şi prin care s-au angajat deja două miliarde de dolari

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski spera însă să se ajungă la 3,5 miliarde de dolari până la sfârşitul lui octombrie.

Miercuri, au promis noi contribuţii Suedia, Estonia şi Finlanda, dar ţări mai mari, cum ar fi Franţa sau Regatul Unit, s-au abţinut de la promisiuni, în ciuda insistenţelor lui Hegseth