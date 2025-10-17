Mesajul lui Zelenski înainte de întrevederea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, în ajunul discuţiilor cu preşedintele american Donald Trump, că este încrezător că procesul de pace din Orientul Mijlociu ar putea fi un impuls pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează Reuters.

„Avem o întâlnire planificată cu preşedintele Trump mâine (vineri) şi ne bazăm pe impulsul de a reduce terorismul şi războiul, care a funcţionat în Orientul Mijlociu, pentru a contribui şi la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe reţelele sociale, potrivit news.ro.

„Limbajul forţei şi al dreptăţii va funcţiona cu siguranţă şi în cazul Rusiei. Putin nu este cu siguranţă mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”, a subliniat liderul ucrainean.

Acesta nu a făcut nicio mențiune directă la planul lui Trump de a avea noi discuţii directe cu liderul rus Vladimir Putin, intenţie anunţată joi, după conversaţia telefonică dintre cei doi. Zelenski s-a limitat în schimb să facă observația că „după ce a auzit de rachetele Tomahawk, Moscova se grăbeşte să reia dialogul”.

„Nu trebuie să existe altă variantă decât pacea şi securitatea garantată în mod fiabil - şi este esenţial să protejăm oamenii de loviturile şi atacurile ruseşti cât mai curând posibil. Mulţumesc tuturor celor care ajută!”, și-a încheiat mesajul preşedintele ucrainean.

Întâlniri cu producători americani de arme

Zelenski a anunțat că, în cadrul vizitei sale în SUA, urmează să aibă întâlniri cu reprezentanţi ai companiilor din industria de apărare, „producători de arme puternice care pot întări cu siguranţă apărarea” ucraineană, inclusiv cu sisteme de apărare aeriană capabile să protejeze infrastructura energetică Ucrainei.

„Mă voi întâlni cu reprezentanţi ai companiilor energetice americane. Acum, în timp ce Rusia pariază pe teroare împotriva sectorului nostru energetic şi efectuează lovituri zilnice, noi lucrăm pentru a asigura rezistenţa Ucrainei”, a transmis președintele ucrainean.

Donald Trump, după convorbirea cu Vladimir Putin: „s-au făcut progrese semnificative” pentru încheierea războiului

Conversația cu Putin „a fost foarte productivă”, a anunțat Trump pe platforma sa Truth Social, vineri seară.

„Cred cu adevărat că succesul în Orientul Mijlociu va fi de ajutor în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului Rusia/Ucraina”, a scris președintele american, care a anunțat o a doua întâlnire cu omologul său rus, de data asta la Budapesta.

El a anunțat și calendarul. Mai întâi, săptămâna viitoare va avea loc întâlnire a consilierilor de nivel înalt din cele două țări.

„SUA vor fi reprezentate de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane, care vor fi desemnate. Locația întâlnirii urmează să fie stabilită.”

Ulterior, va avea loc o întâlnire între Putin și Trump.

„Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație convenită, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război lipsit de glorie dintre Rusia și Ucraina.”