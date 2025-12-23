search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața

0
0
Publicat:

Un expert în mecanismele interne ale Pământului a dezvăluit că planeta are, de fapt, doi poli nordici, iar mișcarea unuia dintre ei ar putea perturba călătoriile la nivel global.

Polul Nord magnetic se deplasează, spune cercetătorul FOTO Getty Images
Polul Nord magnetic se deplasează, spune cercetătorul FOTO Getty Images

Scott Brame, de la Universitatea Clemson, a explicat că „Polul Nord magnetic” se deplasează, schimbând direcția indicată de busolă, astfel încât, fără actualizări regulate ale sistemelor de navigație, unelte cotidiene precum hărțile de pe telefon ar putea oferi indicații greșite, scrie Daily Mail.

Dacă polul se mișcă mai repede decât se așteaptă și modelele nu sunt actualizate la timp, acest lucru ar putea genera erori mai mari în aplicațiile GPS de telefon sau mașină, ducând la pierderea orientării, rute mai lungi sau chiar riscuri de siguranță în zone izolate.

Brame este profesor de cercetare, specializat în geologie și surse subterane de apă ascunse sub suprafața Pământului, cunoscute și sub denumirea de hidrogeologie.

Deși există un punct numit „nord adevărat”, aflat la capătul axei Pământului, Brame a spus că există și un „nord magnetic”, care se deplasează de secole prin nordul Canadei. Însă, din anii 1990, această mișcare s-a accelerat dramatic, crescând de la aproximativ șase-nouă mile pe an la circa 34 mile pe an, conform oamenilor de știință.

Un studiu din 2020 publicat în revista Nature Geoscience explică faptul că această accelerare a fost cauzată în principal de modificările în curgerea fierului topit din nucleul exterior al Pământului, care schimbă câmpul magnetic al planetei, deși declanșatorul exact rămâne necunoscut.

Așadar, când Moș Crăciun își termină livrarea cadourilor în Ajun, el ar putea folosi o busolă, dar se confruntă cu o provocare: trebuie să identifice corect Polul Nord, deoarece cel de pe hartă și cel folosit de busolă nu sunt identici.

Cei doi poli nordici

Polul Nord geografic, numit și nord adevărat, reprezintă punctul de la un capăt al axei de rotație a Pământului.

Se poate experimenta cu o minge de tenis: ținând mingea în mâna dreaptă, cu degetul mare jos și degetul mijlociu sus, și rotind mingea cu mâna stângă, locul unde degetul mare și mijlociu ating mingea definește axa de rotație. Aceasta se întinde de la Polul Sud la Polul Nord, trecând prin centrul mingii.

Polul Nord magnetic este diferit.

Acum peste 1.000 de ani, exploratorii au început să folosească busole – de obicei un dop plutitor sau o bucată de lemn cu un ac magnetizat – pentru a se orienta. Pământul are un câmp magnetic care acționează ca un magnet uriaș, iar acul busolei se aliniază cu acesta.

Citește și: O zonă tot mai slabă a câmpului magnetic al Pământului amenință funcționarea sateliților. Anomalia Atlanticului de Sud s-a extins considerabil

Polul Nord magnetic este folosit de dispozitive precum telefoanele pentru navigație – și se deplasează în timp.

De ce se mișcă Polul Nord magnetic

Mișcarea Polului Nord magnetic este rezultatul existenței unui nucleu activ al Pământului. Nucleul interior, aflat la circa 3.200 mile sub picioare, este solid și supus unei presiuni atât de mari încât nu se poate topi. Dar nucleul exterior este topit, format din fier și nichel topit.

Căldura din nucleul interior determină mișcarea fierului și nichelului topit din nucleul exterior, asemenea unei supe care fierbe într-o oală pe foc. Mișcarea acestui lichid bogat în fier generează un câmp magnetic care înconjoară întreaga planetă.

Pe măsură ce fierul topit se mișcă, Polul Nord magnetic se deplasează.

În cei aproximativ 600 de ani trecuți, polul a „hoinărit” peste nordul Canadei. S-a deplasat relativ încet, între șase și nouă mile pe an, până în jurul anului 1990, când viteza sa a crescut dramatic, ajungând la circa 34 mile pe an.

Acum aproximativ un secol, a început să se deplaseze în direcția Polului Nord geografic. Oamenii de știință nu pot spune exact de ce, decât că acest lucru reflectă o schimbare în curgerea nucleului exterior.

Cum se întoarce Moș Crăciun acasă

Dacă reședința Moșului este Polul Nord geografic – situat, apropo, în mijlocul Oceanului Arctic acoperit de gheață – cum își ajustează el busola dacă cei doi poli nordici sunt în locații diferite?

Indiferent de dispozitivul folosit – busolă sau telefon – ambele se bazează pe nordul magnetic pentru a determina direcția corectă.

Deși sistemele GPS moderne pot indica precis poziția în timp ce te îndrepți spre casa bunicii, ele nu pot arăta corect direcția fără să știe nordul magnetic.

Dacă Moșul folosește o busolă clasică, trebuie să facă corecția între nordul adevărat și nordul magnetic. Pentru asta, el trebuie să știe declinația la locul respectiv – unghiul dintre nordul adevărat și cel magnetic – și să ajusteze busola. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică oferă un calculator online care poate ajuta.

Dacă folosește un telefon, acesta are un magnetometru încorporat care realizează automat corecția. Telefonul măsoară câmpul magnetic al Pământului la locația respectivă și folosește Modelul Magnetic Mondial pentru navigație precisă.

Oricare ar fi metoda folosită, Moșul se bazează pe nordul magnetic pentru a găsi drumul spre casă și înapoi. Sau poate renii doar știu drumul.

Știință

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
stirileprotv.ro
image
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor
gandul.ro
image
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
mediafax.ro
image
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
fanatik.ro
image
Dorinel Umbrărescu, declarație publică rară. Când promite șeful UMB Spedition că va termina de construit autostrada A7 până la Pașcani
libertatea.ro
image
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. 8 persoane, extrase de SMURD, printre care 3 copii
antena3.ro
image
Analist, despre criza din Justiţie şi reforma pensiilor speciale: Mă aştept să pice la CCR
observatornews.ro
image
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
playtech.ro
image
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cuvântul care a rămas în istoria fotbalului românesc! Ce i-a spus Corneliu Vadim Tudor lui Bogdan Stelea
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Modificare la legea pensiilor! Schimbare votată pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Vestea transmisă de Prințul William și Kate Middleton! Și-au întrerupt vacanța de Crăciun pentru acest mesaj important

Click! Pentru femei

image
Atenție, imagini cu impact emoțional! Actorul care a avut succes la Hollywood trăiește acum pe străzi!

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?