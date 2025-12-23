Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața

Un expert în mecanismele interne ale Pământului a dezvăluit că planeta are, de fapt, doi poli nordici, iar mișcarea unuia dintre ei ar putea perturba călătoriile la nivel global.

Scott Brame, de la Universitatea Clemson, a explicat că „Polul Nord magnetic” se deplasează, schimbând direcția indicată de busolă, astfel încât, fără actualizări regulate ale sistemelor de navigație, unelte cotidiene precum hărțile de pe telefon ar putea oferi indicații greșite, scrie Daily Mail.

Dacă polul se mișcă mai repede decât se așteaptă și modelele nu sunt actualizate la timp, acest lucru ar putea genera erori mai mari în aplicațiile GPS de telefon sau mașină, ducând la pierderea orientării, rute mai lungi sau chiar riscuri de siguranță în zone izolate.

Brame este profesor de cercetare, specializat în geologie și surse subterane de apă ascunse sub suprafața Pământului, cunoscute și sub denumirea de hidrogeologie.

Deși există un punct numit „nord adevărat”, aflat la capătul axei Pământului, Brame a spus că există și un „nord magnetic”, care se deplasează de secole prin nordul Canadei. Însă, din anii 1990, această mișcare s-a accelerat dramatic, crescând de la aproximativ șase-nouă mile pe an la circa 34 mile pe an, conform oamenilor de știință.

Un studiu din 2020 publicat în revista Nature Geoscience explică faptul că această accelerare a fost cauzată în principal de modificările în curgerea fierului topit din nucleul exterior al Pământului, care schimbă câmpul magnetic al planetei, deși declanșatorul exact rămâne necunoscut.

Așadar, când Moș Crăciun își termină livrarea cadourilor în Ajun, el ar putea folosi o busolă, dar se confruntă cu o provocare: trebuie să identifice corect Polul Nord, deoarece cel de pe hartă și cel folosit de busolă nu sunt identici.

Cei doi poli nordici

Polul Nord geografic, numit și nord adevărat, reprezintă punctul de la un capăt al axei de rotație a Pământului.

Se poate experimenta cu o minge de tenis: ținând mingea în mâna dreaptă, cu degetul mare jos și degetul mijlociu sus, și rotind mingea cu mâna stângă, locul unde degetul mare și mijlociu ating mingea definește axa de rotație. Aceasta se întinde de la Polul Sud la Polul Nord, trecând prin centrul mingii.

Polul Nord magnetic este diferit.

Acum peste 1.000 de ani, exploratorii au început să folosească busole – de obicei un dop plutitor sau o bucată de lemn cu un ac magnetizat – pentru a se orienta. Pământul are un câmp magnetic care acționează ca un magnet uriaș, iar acul busolei se aliniază cu acesta.

Polul Nord magnetic este folosit de dispozitive precum telefoanele pentru navigație – și se deplasează în timp.

De ce se mișcă Polul Nord magnetic

Mișcarea Polului Nord magnetic este rezultatul existenței unui nucleu activ al Pământului. Nucleul interior, aflat la circa 3.200 mile sub picioare, este solid și supus unei presiuni atât de mari încât nu se poate topi. Dar nucleul exterior este topit, format din fier și nichel topit.

Căldura din nucleul interior determină mișcarea fierului și nichelului topit din nucleul exterior, asemenea unei supe care fierbe într-o oală pe foc. Mișcarea acestui lichid bogat în fier generează un câmp magnetic care înconjoară întreaga planetă.

Pe măsură ce fierul topit se mișcă, Polul Nord magnetic se deplasează.

În cei aproximativ 600 de ani trecuți, polul a „hoinărit” peste nordul Canadei. S-a deplasat relativ încet, între șase și nouă mile pe an, până în jurul anului 1990, când viteza sa a crescut dramatic, ajungând la circa 34 mile pe an.

Acum aproximativ un secol, a început să se deplaseze în direcția Polului Nord geografic. Oamenii de știință nu pot spune exact de ce, decât că acest lucru reflectă o schimbare în curgerea nucleului exterior.

Cum se întoarce Moș Crăciun acasă

Dacă reședința Moșului este Polul Nord geografic – situat, apropo, în mijlocul Oceanului Arctic acoperit de gheață – cum își ajustează el busola dacă cei doi poli nordici sunt în locații diferite?

Indiferent de dispozitivul folosit – busolă sau telefon – ambele se bazează pe nordul magnetic pentru a determina direcția corectă.

Deși sistemele GPS moderne pot indica precis poziția în timp ce te îndrepți spre casa bunicii, ele nu pot arăta corect direcția fără să știe nordul magnetic.

Dacă Moșul folosește o busolă clasică, trebuie să facă corecția între nordul adevărat și nordul magnetic. Pentru asta, el trebuie să știe declinația la locul respectiv – unghiul dintre nordul adevărat și cel magnetic – și să ajusteze busola. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică oferă un calculator online care poate ajuta.

Dacă folosește un telefon, acesta are un magnetometru încorporat care realizează automat corecția. Telefonul măsoară câmpul magnetic al Pământului la locația respectivă și folosește Modelul Magnetic Mondial pentru navigație precisă.

Oricare ar fi metoda folosită, Moșul se bazează pe nordul magnetic pentru a găsi drumul spre casă și înapoi. Sau poate renii doar știu drumul.