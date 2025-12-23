Papa Leon al XIV-lea face apel la o zi de armistițiu în întreaga lume cu ocazia Crăciunului

Papa Leon al XIV-lea a cerut marţi seară un armistiţiu de o zi în lumea întreagă cu ocazia Crăciunului, fără a menţiona niciun conflict specific, dar exprimându-şi regretul că "Rusia pare să fi respins cererea de armistiţiu".

"Reînnoiesc această cerere către toţi oamenii de bună-credinţă ca să respecte cel puţin o zi de pace în această sărbătoare a naşterii Mântuitorului", a declarat Suveranul Pontif în timp ce părăsea reşedinţa sa de la Castel Gandolfo, lângă Roma, înainte de a se întoarce la Vatican, notează Agerpres.

"Poate că ne vor asculta şi vor fi 24 de ore de pace în întreaga lume", a adăugat primul papă american.

"Ceea ce mă întristează în mod deosebit este faptul că Rusia pare să fi respins cererea de armistiţiu", a subliniat el.

Papa Leon al XIV-lea urmează să celebreze miercuri seară prima sa Liturghie de Crăciun de la alegere, înainte de a rosti tradiţionala binecuvântare "Urbi et Orbi" (oraşului Roma şi lumii) joi la prânz, în care suveranul pontiful oferă de obicei o imagine de ansamblu asupra conflictelor globale.