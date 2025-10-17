search
Trump nu a închis ușa opțiunii de a livra rachete Tomahawk Ucrainei. Președintele american l-ar fi amenințat explicit pe Putin

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Donald Trump nu a exclus posibilitatea ca SUA să transfere totuși rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina în timpul convorbirii sale cu președintele rus Vladimir Putin, au declarat pentru CNN surse la curent cu conversația lor.

Convorbirea Trump-Putin a stârnit îngrijorări că Trump ar putea fi întors din drum FOTO SHUTTERSTOCK
Convorbirea Trump-Putin a stârnit îngrijorări că Trump ar putea fi întors din drum FOTO SHUTTERSTOCK

Însă, în același timp în cadrul întâlnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski de vineri la Casa Albă, Trump nu este așteptat să se angajeze față de furnizarea acestor arme americane ce ar putea schimba regulile jocului, au declarat două dintre surse. Acestea au atras atenția că lucrurile se pot schimba oricând odată ce președintele american va discuta  cu ucrainenii.

Președintele SUA, atât în ​​public, cât și în privat, a părut dispus să ofere Ucrainei posibilitatea de a obține rachete cu rază lungă de acțiune în ultimele săptămâni, au declarat oficialii americani. Administrația a elaborat planuri pentru a furniza armele Ucrainei, au spus aceștia, în cazul în care Trump dă ordinul, decizie pe care ar putea să o ia oricând în măsura în care va consideră că asta ar fi corect.

Oficialii au adăugat că Trump a amânat să ia o decizie, așteptând să obțină mai întâi de la Zelenski o imagine mai bună cu privire la cum intenționează să le folosească.

Zelenski și principalii săi consilieri au argumentat că aceste arme - care au o rază de acțiune de peste 1.600 km - ar avea potențialul de a schimba cursul războiului împotriva Rusiei. Aceștia au subliniat că posibilitatea acestui transfer ar putea servi ca o amenințare eficientă, în măsura în care l-ar sili pe Putin să revină la masa negocierilor.

Din câte se pare, a avut chiar acest efect- deși nu este clar ce s-ar fi putut schimba totuși de când Trump și Putin s-au întâlnit în Alaska în urmă cu două luni, care ar fi de natură să facă mai probabilă de data asta perspectiva unui acord de pace.

Cert este că cu aproximativ 24 de ore înainte ca Zelenski să se întâlnească cu Trump la Washington, Putin a făcut o ultimă încercare de a interveni pe lângă președintele american, aparent pentru a împiedica o decizie iminentă cu privire la trimiterea acestor armelor americane înfricoșătoare la Kiev.

Lunga sa convorbire telefonică cu Trump s-a încheiat cu promisiunea unei întâlniri între cei doi lideri la Budapesta „în termen de aproximativ două săptămâni”, conform spuselor lui Trump. Pare să fie un nou moment de răgaz pentru Moscova, care a mizat pe dorința și mai puternică a lui Trump de a ajunge la un acord de pace în urma succesului administrației sale în negocierile din Orientul Mijlociu.

Trump l-a informat pe Putin că ideea de a trimite rachete Ucrainei e o opțiune reală

Pe de altă parte, Trump, nu ar fi renunțat la amenințarea cu rachetele Tomahawk militare în timpul discuției cu Putin, joi.

„Chiar i-am spus: «Te-ar deranja dacă i-aș da câteva mii Tomahawk taberei opuse?» I-am spus și lui asta. Exact așa am pus problema”, le-a spus Trump reporterilor ulterior. „Nu i-a plăcut ideea.”

Un oficial al administrației Trump a susținut că totul se rezumă la obținerea unui efect de pârghie: „De ce ar renunța la asta? Nu va renunța la amenințare până când nu va mai fi necesară.”

Un alt oficial american a reiterat această senzație, declarând pentru CNN că Trump dorește să pună capăt războiului și în acest scop concentrează mai întâi pe o abordare diplomatică - sugerând că amenințarea privind rachetele Tomahawk în Ucraina este o bună unealtă pe care o are la dispoziție în cadrul acestui efort.

Se spune că Putin ar fi evidențiat în timpul apelului că rachetele Tomahawk – care au raza de acțiune necesară pentru a viza orașe rusești importante precum Moscova și Sankt Petersburg – nu vor avea un impact semnificativ pe câmpul de luptă, a relatat anterior CNN. În schimb, ar afecta relația dintre SUA și Rusia, a argumentat președintele rus.

Putin a susținut anterior că, dacă Trump decide să trimită rachete cu rază lungă de acțiune în Ucraina, asta ar schimba fundamental gradul de implicare a SUA în război, întrucât aceste arme ar necesita probabil americani pentru a putea fi operate.

Riscul escaladării îi îngrijorează și pe unii oficiali americani, deși alții sunt de părere că măsurile anterioare ce păreau a fi astfel - cum ar fi ridicarea  restricțiilor asupra utilizării unor sisteme de rachete sau arme mai puternice - nu au escaladat până la urmă semnificativ conflictul.

SUA

