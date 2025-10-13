search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Summit în Egipt. Trump a semnat acordul de pace pentru Fâșia Gaza. „A durat 3.000 de ani, vă vine să credeți?”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele SUA, Donald Trump, a ajuns în Egipt, unde l-a elogiat pe omologul său egiptean, Abdel Fattah al-Sisi. Liderul american participă luni la un summit privind viitorul Fâșiei Gaza.

Trump a ajuns în Egipt FOTO Profimedia
Trump a ajuns în Egipt FOTO Profimedia

UPDATE 20.25 Trump: „Astăzi este ziua pentru care oamenii s-au rugat”

După Sisi, Trump a urcat la pupitru și a spus că astăzi este ziua pentru care oamenii „au muncit, s-au străduit, au sperat și s-au rugat”.

Președintele SUA a afirmat că „acordul istoric” semnat de grupul de lideri înseamnă că „rugăciunile a milioane de oameni au primit în sfârșit răspuns”.

El a declarat apoi că grupul a obținut „pacea în Orientul Mijlociu” și a felicitat întreaga sală.

Trump i-a mulțumit lui Sisi printr-o strângere de mână pentru că l-a decorat cu Ordinul Nilului, pe care l-a numit „un titlu frumos”.

UPDATE 20.20 Sisi: Trump va primi cea mai înaltă distincție de stat a Egiptului

Vorbind în cadrul conferinței de presă, liderul Egiptului a afirmat că palestinienii „au dreptul la autodeterminare și să aspire la un viitor în care războiul nu planează asupra lor”.

El a spus că palestinienii „au, de asemenea, dreptul să se bucure de libertate și să trăiască în propriul lor stat independent, un stat care să existe alături de Israel în pace, securitate și recunoaștere reciprocă”.

Președintele Egiptului a adăugat că lui Trump îi va fi acordat Ordinul Nilului.

Aceasta este „cea mai înaltă distincție de stat” din Egipt, a spus el, acordată „șefilor de stat sau celor care aduc mari servicii omenirii”.

UPDATE 20.00 Trump a semnat acordul de pace pentru Fâșia Gaza

Președintele american Donald Trump a semnat acordul de pace pentru Fâșia Gaza la summitul din Sharm el-Sheikh, Egipt.

El a declarat: „A durat 3.000 de ani, vă vine să credeți? Și va rezista”.

Planul a fost apoi semnat de liderul egiptean Abdel Fattah al Sisi și de Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, potrivit BBC.

Pe măsură ce restul liderilor prezenți au semnat documentul, ceilalți participanți au aplaudat. Trump le-a mulțumit din nou pentru sprijinul arătat în timpul negocierilor pentru încetarea focului.

„Toată lumea era fericită”, a spus el, menționând că mai făcuse „înțelegeri mari înainte”.

El a adăugat că anterior au existat predicții potrivit cărora Al Treilea Război Mondial ar fi urmat să înceapă în Orientul Mijlociu, adăugând: „asta nu se va întâmpla.”

Știre inițială

Președintele SUA, Donald Trump, a ajuns în Egipt pentru un summit privind viitorul Fâșiei Gaza, transmite The Guardian.

Citește și: Toți cei 20 de ostatici israelieni au fost eliberați de Hamas. Trump anunță „epoca de aur a Israelului”. Când s-au auzit cele mai lungi aplauze pentru discurs

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că ziua de astăzi este „una dintre cele mai importante pentru pacea mondială din ultimii 50 de ani”, în fața grupului de lideri mondiali reuniți luni.

Trump a intervenit, glumind: „Doar 50?”

Ajuns în această țară, Trump l-a elogiat pe președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi. Cei doi lideri au apărut împreună înaintea unui summit internațional privind acordul pentru Gaza.

„A jucat un rol foarte important. Îi apreciez foarte mult efortul”, a declarat Trump despre Sisi, pe care l-a descris ca un lider puternic care menține criminalitatea sub control în țara sa.

Este pace în Orientul Mijlociu. Și toată lumea spunea că nu este posibil să se facă. Și se întâmplă chiar sub ochii voștri”, a spus președintele Donald Trump după sosirea la summit-ul de la Sharm el-Sheikh, Egipt.

Președintele Egiptului l-a întâmpinat pe președintele Donald Trump în această „oraș al păcii” în cadrul unei întâlniri bilaterale. „Permiteți-mi, în numele meu și al tuturor egiptenilor și al tuturor iubitorilor de pace, să vă salut, președinte Trump, pentru marea și excelenta dvs. realizare. ... Doar dvs. ați putut realiza acest lucru și ați adus sfârșitul războiului”, a spus Sisi. El a adăugat că Egiptul este dedicat să „mențină încetarea focului”, „să permită intrarea ajutorului și să continue cu restul fazelor.” Sisi l-a invitat pe Trump să participe la conferința privind reconstrucția Gazei pe care Egiptul plănuiește să o organizeze în viitorul apropiat.

Citește și: Normalizarea relațiilor cu Israelul este posibilă, dar doar cu un alt guvern la Ierusalim, declară un membru al familiei regale saudite

Trump și Abdel Fattah al-Sisi vor co-găzdui un summit la Sharm El Sheikh, la care vor participa peste 20 de lideri mondiali.

Summitul are ca scop „încetarea războiului din Fâșia Gaza, intensificarea eforturilor pentru a obține pace și stabilitate în Orientul Mijlociu și inaugurarea unei noi ere de securitate și stabilitate regională”, potrivit președinției egiptene, citate de The Guardian.

Țintele ambițioase ale reuniunii sunt egalate de o listă de invitați la fel de impresionantă, mulți dintre ei având un rol esențial în obținerea acordului de încetare a focului și eliberare a ostaticilor aflat în prezent în vigoare.

Succesul continuu al acordului – și măsura în care etapele următoare se aliniază cu planul de pace în 20 de puncte al lui Trump – urmează să fie printre subiectele discutate la întâlnirea de luni.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
digi24.ro
image
Apare cel mai mare mall din România. Este afacerea unuia dintre cei mai controversați milionari
stirileprotv.ro
image
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
gandul.ro
image
Date de coșmar! Măririle de TVA și taxele au fost transferate de magazine direct la consumatori
mediafax.ro
image
Președintele Cristi Balaj pleacă de la CFR Cluj! Primele reacții ale lui Balaj și ale patronului Neluțu Varga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare
libertatea.ro
image
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero” pentru un război cu NATO
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Rezervă neutilizată la România - Austria, Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Prognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploile
observatornews.ro
image
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Peltea de gutui, reţeta bunicii. Iese de fiecare dată şi nu are conservanţi
playtech.ro
image
Mara Burcă, mesaj după România – Austria. Ce problemă a avut soția fotbalistului Andrei Burcă înainte de meci
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
O vedetă a vrut să treacă granița în Serbia, dar a rămas ”blocată”: ”Au emis mandat de arestare pe numele meu”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Duminică noaptea, 12 octombrie 2025, în jurul orei 01:00, cadavrul lui Ionuț a fost găsit într-o parcare publică din nordul Italiei. Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit în Bolzano, mai exact într-o parcare folosită de șoferii de camioane pe
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis 3 decrete importante la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Sprijin pentru pensionarii cu pensie mică. Serviciul este gratuit
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică