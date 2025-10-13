Video Summit în Egipt. Trump a semnat acordul de pace pentru Fâșia Gaza. „A durat 3.000 de ani, vă vine să credeți?”

Președintele SUA, Donald Trump, a ajuns în Egipt, unde l-a elogiat pe omologul său egiptean, Abdel Fattah al-Sisi. Liderul american participă luni la un summit privind viitorul Fâșiei Gaza.

UPDATE 20.25 Trump: „Astăzi este ziua pentru care oamenii s-au rugat”

După Sisi, Trump a urcat la pupitru și a spus că astăzi este ziua pentru care oamenii „au muncit, s-au străduit, au sperat și s-au rugat”.

Președintele SUA a afirmat că „acordul istoric” semnat de grupul de lideri înseamnă că „rugăciunile a milioane de oameni au primit în sfârșit răspuns”.

El a declarat apoi că grupul a obținut „pacea în Orientul Mijlociu” și a felicitat întreaga sală.

Trump i-a mulțumit lui Sisi printr-o strângere de mână pentru că l-a decorat cu Ordinul Nilului, pe care l-a numit „un titlu frumos”.

UPDATE 20.20 Sisi: Trump va primi cea mai înaltă distincție de stat a Egiptului

Vorbind în cadrul conferinței de presă, liderul Egiptului a afirmat că palestinienii „au dreptul la autodeterminare și să aspire la un viitor în care războiul nu planează asupra lor”.

El a spus că palestinienii „au, de asemenea, dreptul să se bucure de libertate și să trăiască în propriul lor stat independent, un stat care să existe alături de Israel în pace, securitate și recunoaștere reciprocă”.

Președintele Egiptului a adăugat că lui Trump îi va fi acordat Ordinul Nilului.

Aceasta este „cea mai înaltă distincție de stat” din Egipt, a spus el, acordată „șefilor de stat sau celor care aduc mari servicii omenirii”.

UPDATE 20.00 Trump a semnat acordul de pace pentru Fâșia Gaza

Președintele american Donald Trump a semnat acordul de pace pentru Fâșia Gaza la summitul din Sharm el-Sheikh, Egipt.

El a declarat: „A durat 3.000 de ani, vă vine să credeți? Și va rezista”.

Planul a fost apoi semnat de liderul egiptean Abdel Fattah al Sisi și de Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, potrivit BBC.

Pe măsură ce restul liderilor prezenți au semnat documentul, ceilalți participanți au aplaudat. Trump le-a mulțumit din nou pentru sprijinul arătat în timpul negocierilor pentru încetarea focului.

„Toată lumea era fericită”, a spus el, menționând că mai făcuse „înțelegeri mari înainte”.

El a adăugat că anterior au existat predicții potrivit cărora Al Treilea Război Mondial ar fi urmat să înceapă în Orientul Mijlociu, adăugând: „asta nu se va întâmpla.”

Știre inițială

Președintele SUA, Donald Trump, a ajuns în Egipt pentru un summit privind viitorul Fâșiei Gaza, transmite The Guardian.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că ziua de astăzi este „una dintre cele mai importante pentru pacea mondială din ultimii 50 de ani”, în fața grupului de lideri mondiali reuniți luni.

Trump a intervenit, glumind: „Doar 50?”

Ajuns în această țară, Trump l-a elogiat pe președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi. Cei doi lideri au apărut împreună înaintea unui summit internațional privind acordul pentru Gaza.

„A jucat un rol foarte important. Îi apreciez foarte mult efortul”, a declarat Trump despre Sisi, pe care l-a descris ca un lider puternic care menține criminalitatea sub control în țara sa.

„Este pace în Orientul Mijlociu. Și toată lumea spunea că nu este posibil să se facă. Și se întâmplă chiar sub ochii voștri”, a spus președintele Donald Trump după sosirea la summit-ul de la Sharm el-Sheikh, Egipt.

Președintele Egiptului l-a întâmpinat pe președintele Donald Trump în această „oraș al păcii” în cadrul unei întâlniri bilaterale. „Permiteți-mi, în numele meu și al tuturor egiptenilor și al tuturor iubitorilor de pace, să vă salut, președinte Trump, pentru marea și excelenta dvs. realizare. ... Doar dvs. ați putut realiza acest lucru și ați adus sfârșitul războiului”, a spus Sisi. El a adăugat că Egiptul este dedicat să „mențină încetarea focului”, „să permită intrarea ajutorului și să continue cu restul fazelor.” Sisi l-a invitat pe Trump să participe la conferința privind reconstrucția Gazei pe care Egiptul plănuiește să o organizeze în viitorul apropiat.

Trump și Abdel Fattah al-Sisi vor co-găzdui un summit la Sharm El Sheikh, la care vor participa peste 20 de lideri mondiali.

Summitul are ca scop „încetarea războiului din Fâșia Gaza, intensificarea eforturilor pentru a obține pace și stabilitate în Orientul Mijlociu și inaugurarea unei noi ere de securitate și stabilitate regională”, potrivit președinției egiptene, citate de The Guardian.

Țintele ambițioase ale reuniunii sunt egalate de o listă de invitați la fel de impresionantă, mulți dintre ei având un rol esențial în obținerea acordului de încetare a focului și eliberare a ostaticilor aflat în prezent în vigoare.

Succesul continuu al acordului – și măsura în care etapele următoare se aliniază cu planul de pace în 20 de puncte al lui Trump – urmează să fie printre subiectele discutate la întâlnirea de luni.