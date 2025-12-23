Video Primul accident pe Autostrada 7, între Focșani și Adjud, la o oră după inaugurarea tronsonului

Un accident rutier a avut loc marți, 23 decembrie, pe autostrada A 7 Focșani - Adjud, la kilometrul 180, în zona municipiului Adjud, la mai puțin de o oră de la deschiderea circulației pe acest tronson.

UPDATE Patru persoane au fost rănite

„În urma accidentului au rezultat patru victime conştiente, neîncarcerate, acestea fiind preluate şi transportate la spital de echipajele medicale prezente la faţa locului”, a precizat ISU Vrancea.

Știrea inițială

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A 7 Focșani - Adjud, la kilometrul 180, în zona municipiului Adjud, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un autocamion.

Un șofer de microbuz a intrat pe contrasens, pe una dintre bretele de urcare și s-a ciocnit cu un tir. Semnalizarea era corespunzătoare și arăta clar că circulația este intr-un singur sens.

Din accident au rezultat 4 victime, transportate la spital, 2 români si 2 cetățeni straini.

„În urma impactului au rezultat două victime, aflate în evaluare medicală la fața locului. Circulația rutieră este oprită pe benzile sensului de mers Focșani - Adjud, fiind deviată pe DN 2, pe ruta ocolitoare Pufești - Adjud”, a transmis Poliția Română, prin Centrul Infotrafic.

Se estimează reluarea normală a traficului în jurul orei 14:00.