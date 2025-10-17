search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
Hamas insistă să păstreze controlul în Gaza. Israelul avertizează: „Nu mai au timp”

Publicat:

Un oficial de rang înalt al Hamas a declarat că mișcarea intenționează să mențină controlul securității în Gaza în perioada de tranziție și nu poate promite că va depune armele. Declarațiile sale complică eforturile internaționale de a pune capăt definitiv războiului, în timp ce Israelul și Statele Unite insistă ca Hamas să respecte acordul de încetare a focului.

Hamas vrea să păstreze controlul asupra Fâșiei Gaza FOTO: Arhivă
Hamas vrea să păstreze controlul asupra Fâșiei Gaza FOTO: Arhivă

Mohammed Nazzal, membru al biroului politic al Hamas, a declarat într-un interviu acordat agenției Reuters la Doha că gruparea este pregătită pentru un armistițiu de trei până la cinci ani, cu condiția ca palestinienilor să li se ofere „perspective și speranță” pentru crearea unui stat propriu.

Scopul nu este acela de a ne pregăti pentru un război viitor”, a spus el, precizând că Hamas dorește un armistițiu care să permită reconstrucția Fâșiei.

Oficialul a subliniat că, în perioada de tranziție, Hamas intenționează să păstreze controlul asupra securității interne: „Aceasta este o fază de tranziție. Din punct de vedere civil, va exista o administrație tehnocratică, așa cum am spus. Pe teren, Hamas va fi prezent”, a explicat Nazzal.

El a afirmat că această prezență este necesară pentru protejarea convoaielor umanitare de „hoți și bande armate”.

„Nu putem promite că vom depune armele”

Întrebat dacă Hamas va renunța la arme, Nazzal a evitat un răspuns clar: „Nu pot răspunde cu da sau nu. Sincer, depinde de natura proiectului. Ce înseamnă proiectul de dezarmare despre care vorbiți? Cui vor fi predate armele?”.

El a adăugat că problema dezarmării nu privește doar Hamas, ci și alte grupuri armate palestiniene, fiind nevoie de o „poziție comună” între toate facțiunile.

Declarațiile sale vin în contextul presiunilor crescânde din partea comunității internaționale, care cere grupării să se dezarmeze și să predea guvernarea Gazei unei administrații tehnocratice, conform planului propus de președintele american Donald Trump.

Israelul: „Hamas trebuie să respecte planul. Nu mai au timp”

Biroul prim-ministrului israelian a reacționat ferm la afirmațiile lui Nazzal, subliniind că Hamas trebuie să respecte integral planul de încetare a focului.

„Hamas ar trebui să elibereze toți ostaticii în etapa 1. Nu a făcut acest lucru. Hamas știe unde se află trupurile ostaticilor noștri. Hamas trebuie să fie dezarmat în conformitate cu acest acord. Fără «dacă» și «dar». Nu au făcut acest lucru. Hamas trebuie să respecte planul în 20 de puncte. Nu mai au timp”, se arată într-o declarație transmisă de Reuters.

Citește și: Israelul ar putea interveni pentru a apăra facțiunile anti-Hamas, spune un senator american. Gruparea cere civililor să-i predea pe colaboratori

Planul prezentat de Donald Trump pe 29 septembrie prevede eliberarea imediată a tuturor ostaticilor, urmată de dezarmarea Hamas și de transferul conducerii Fâșiei Gaza către un comitet tehnocratic supravegheat de o autoritate internațională de tranziție.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut inițiativa, afirmând că aceasta „va pune capăt dominației politice a Hamas și va garanta că Gaza nu va mai reprezenta o amenințare pentru Israel”.

„Avem un angajament din partea lor”

Casa Albă a evitat un răspuns direct la declarațiile lui Nazzal, trimițând agenția Reuters către comentariile făcute de președintele Trump: „Avem un angajament din partea lor și presupun că îl vor onora”, a spus liderul american, menționând că Hamas a returnat recent mai multe cadavre ale ostaticilor, fără a oferi detalii despre procesul de dezarmare.

Trump a confirmat, totodată, că Hamas a primit o aprobare temporară pentru a gestiona securitatea internă în Gaza și a recunoscut uciderea membrilor bandelor locale de către grupare.

Execuțiile publice, justificate de Hamas

În același interviu, Nazzal a apărat execuțiile publice recente din Gaza, afirmând că „în timpul războiului se iau mereu măsuri excepționale” și că cei executați „erau criminali”.

Deși Hamas și-a exprimat în trecut poziții similare, momentul actual al declarațiilor indică obstacole majore în calea eforturilor diplomatice pentru pace, la scurt timp după convenirea primei faze a încetării focului.

Pierderile războiului

Potrivit datelor israeliene, atacurile din 7 octombrie 2023 lansate de militanții Hamas au ucis 1.200 de persoane și au dus la răpirea altor 251. Ca reacție, ofensiva israeliană a provocat moartea a aproape 68.000 de oameni în Gaza, conform autorităților locale.

Gruparea islamistă se află acum sub o presiune intensă din partea mediatorilor internaționali, care cer dezarmarea totală și predarea controlului asupra Fâșiei Gaza unei administrații neutre.

Acordul de încetare a focului

Israel și Hamas au încheiat luni, 13 octombrie, un acord parțial de încetare a focului în Gaza, ce a inclus un schimb de prizonieri și ostatici. Deși momentul a fost privit ca un pas semnificativ spre detensionarea unui conflict de doi ani, acordul rămâne fragil, iar diferențele dintre părți pun sub semnul întrebării șansele unei păci durabile.

