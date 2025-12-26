Megaproiectul feroviar al Egiptului care ar putea rivaliza cu strategicul Canal Suez

Egiptul construiește o linie feroviară de mare viteză de aproximativ 600 de kilometri, care va lega Marea Roșie de Marea Mediterană, într-un proiect evaluat la 4,5 miliarde de dolari și realizat împreună cu un consorțiu internațional condus de compania germană Siemens.

Potrivit agenției AFP, lucrările sunt deja în desfășurare, iar șinele sunt montate în deșert, la est de Cairo. Proiectul este cunoscut sub numele de „Linia Verde” și reprezintă prima etapă a unei rețele feroviare de mare viteză mult mai ample.

De ce este important proiectul

Linia Verde face parte dintr-un sistem feroviar de aproximativ 2.000 de kilometri, conceput pentru a conecta porturi maritime, zone industriale și agricole, centre logistice și noile orașe construite de autorități în ultimii ani.

Guvernul egiptean susține că proiectul va reduce semnificativ timpii de deplasare, va contribui la scăderea emisiilor de dioxid de carbon și va sprijini creșterea economică durabilă.

Ce presupune noua linie feroviară

Rețeaua modernizată este estimată să transporte anual aproximativ 15 milioane de tone de marfă, echivalentul a circa 3% din volumul de tranzit înregistrat anul trecut de Canalul Suez, a declarat Tarek Goueili, șeful Autorității Naționale pentru Tuneluri din Egipt, pentru AFP.

Asemenea Canalului Suez — care leagă Marea Roșie de Marea Mediterană pe cale maritimă — noua linie feroviară va crea o conexiune terestră între portul Ain Sokhna, de la Marea Roșie, și porturile Alexandria și Marsa Matrouh, de la Marea Mediterană.

Potrivit presei de stat Al-Ahram, această rută va constitui coloana vertebrală a întregii rețele, combinând trenuri de mare viteză pentru pasageri, servicii regionale și transport de marfă.

Linia pornește de pe coasta Mării Roșii, la sud de Suez, traversează deșertul spre vest și ajunge la Marea Mediterană, formând un coridor direct între cele două mări. Autoritățile subliniază că proiectul este conceput pentru a completa, nu pentru a înlocui, Canalul Suez.

Context economic și strategic

Canalul Suez rămâne o sursă vitală de venit pentru Egipt, gestionând aproximativ 12% din comerțul maritim global. Președintele Autorității Canalului Suez, Osama Rabie, a declarat în luna octombrie că veniturile sunt estimate să ajungă la 4,2 miliarde de dolari până la sfârșitul acestui an, față de 3,9 miliarde anul trecut, pe fondul reluării treptate a traficului maritim normal după perturbările cauzate de conflictele din Marea Roșie.

Între timp, Siemens Mobility a început livrarea trenurilor de mare capacitate Desiro HC pentru rețeaua egipteană. Primul tren a finalizat recent un test pe liniile nou construite la vest de Cairo.

Într-un comunicat din noiembrie, Siemens a descris Linia Verde drept „Canalul Suez pe șine”, menționând că aceasta va lega Cairo de Ain Sokhna, Alexandria și Marsa Matrouh.

Contractul dintre Autoritatea Națională pentru Tuneluri și Siemens a fost semnat în 2021 și include și conectarea capitalei cu Noul Oraș Administrativ, un alt proiect major al statului egiptean.

Autoritățile speră ca linia de mare viteză să fie finalizată în 2027 sau 2028. Pe lângă Linia Verde, sunt planificate încă două rute: Linia Albastră, de-a lungul Nilului, între Cairo și Aswan, și Linia Roșie, care va lega stațiunile Hurghada și Safaga de orașul Luxor.

Împreună, aceste proiecte ar urma să transforme infrastructura de transport a Egiptului și să consolideze rolul său strategic la intersecția dintre Europa, Africa și Orientul Mijlociu.