search
Vineri, 26 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump le urează Crăciun fericit tuturor „ticăloşilor care l-au adorat” pe Epstein şi apoi „l-au abandonat ca pe un câine”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Donald Trump le-a urat Crăciun fericit joi, 25 decembrie, tuturor „ticăloşilor care l-au adorat pe Jeffrey Epstein” şi apoi „l-au abandonat ca pe un câine”. Acesta a adăugat că a rupt legătura cu infractorul sexual înainte ca acest lucru să fie „la modă”.

Jeffrey Epstein și Donald Trump/FOTO: X
Jeffrey Epstein și Donald Trump/FOTO: X

Crăciun fericit tuturor, inclusiv numeroşilor ticăloşi care l-au iubit pe Jeffrey Epstein, i-au dat teancuri de bani, au mers pe insula lui, au participat la petrecerile lui şi l-au crezut cel mai grozav tip de pe pământ, doar pentru a-l «abandona ca pe un câine» când lucrurile au devenit prea FIERBINŢI, au susţinut în mod fals că nu au nicio legătură cu el, că nu-l cunosc, au spus că este o persoană dezgustătoare şi apoi au dat vina, bineînţeles, pe preşedintele Donald J. Trump, care a fost de fapt singurul care l-a abandonat pe Epstein, şi asta cu mult înainte să devină o modă să faci acest lucru”, a scris Trump într-o lungă postare pe reţeaua sa Truth Social publicată joi noaptea.

Trump a atacat totodată „stânga radicală”, pe care o consideră adevărata aliată a pedofilului condamnat Jeffrey Epstein.

„Când numele lor vor fi scoase la iveală în cadrul Vânătorii de Vrăjitoare a Stângii Radicale (plus un «republican» de doi bani, Massie!), şi se va afla că toţi sunt democraţi, vor fi multe explicaţii de dat, la fel cum au fost atunci când a devenit public că Farsa Rusia, Rusia, Rusia era o poveste fictivă - o Înşelătorie totală - şi nu avea nicio legătură cu «TRUMP'».

New York Times în derivă, printre multe altele, a fost forţat să îşi ceară scuze pentru «Relatarea» sa defectuoasă şi proastă despre alegeri, chiar până la punctul de a pierde mulţi abonaţi din cauza relatărilor lor extrem de inexacte (FAKE!). Acum, aceiaşi rataţi o fac din nou, doar că de data asta atât de mulţi dintre prietenii lor, în mare parte nevinovaţi, vor fi grav afectaţi şi reputaţia lor va fi pătată.

Dar, din păcate, aşa este în lumea politicii democrate corupte!!! Să aveţi parte de ceea ce ar putea fi ultimul vostru Crăciun Fericit! Preşedintele Donald J. Trump”, îşi încheie preşedintele republican mesajul pe de Truth Social.

„Republicanul de doi bani” la care s-a referit Trump este Thomas Massie, membru al Camerei Reprezentanţilor care, alături de un legiuitor democrat, a insistat ca Departamentul de Justiţie al SUA să publice documentele având legătură cu cazul Epstein şi l-a criticat pe Trump pentru că nu a făcut acest lucru.

Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi legate de Dosarul Epstein, amânând publicarea completă a informaţiilor legate de caz cu săptămâni întregi.

Administrația Trump a început să publice dosare legate de „investigaţiile penale asupra lui Epstein”, „fostul finanţator american care a fost prieten cu Trump în anii 1990” dar şi cu alte personalităţi precum Bill Clinton, Bill Gates sau prinţul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, pentru a se conforma „unei legi adoptate de Congres” luna trecută, scrie Agerpres.

Congresul a adoptat o lege care obligă la publicarea documentelor legate de Epstein până pe 19 decembrie, cu redactări limitate pentru protejarea victimelor, în ciuda opoziției lui Trump.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
digi24.ro
image
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pacea în Ucraina
stirileprotv.ro
image
Iarna abia acum începe cu adevărat: Prognoza ianuarie + februarie 2026, anunțată de meteorologii Accuweather
gandul.ro
image
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
mediafax.ro
image
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Ce faci dacă ți-a fost respinsă cererea de pensie pentru limită de vârstă
playtech.ro
image
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Săpunaru a spus care e adversarul din România care îl scotea din minți: "Dacă puteam, îl mușcam de gât!"
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
Un fulg de zăpadă căzut în noaptea de 27 ianuarie 1887 rămâne în istorie pentru...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Cum pot rămâne românii fără pensii în 2026. O greșeală îi poate costa scump
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
Slănină fiartă în coji de ceapă cu usturoi! Cea mai delicioasă rețetă
click.ro
image
Accesări record de Crăciun pentru un film „extrem de captivant” de pe Netflix
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Crăciun Sandrigham 2025 jpg
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul
okmagazine.ro
Buturuga Sursa foto shutterstock 1859881165 jpg
Deserturi pentru zile de sărbătoare. Sigur vei impresiona cu oricare!
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
image
Slănină fiartă în coji de ceapă cu usturoi! Cea mai delicioasă rețetă

OK! Magazine

image
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit