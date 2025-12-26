Trump le urează Crăciun fericit tuturor „ticăloşilor care l-au adorat” pe Epstein şi apoi „l-au abandonat ca pe un câine”

Președintele Donald Trump le-a urat Crăciun fericit joi, 25 decembrie, tuturor „ticăloşilor care l-au adorat pe Jeffrey Epstein” şi apoi „l-au abandonat ca pe un câine”. Acesta a adăugat că a rupt legătura cu infractorul sexual înainte ca acest lucru să fie „la modă”.

„Crăciun fericit tuturor, inclusiv numeroşilor ticăloşi care l-au iubit pe Jeffrey Epstein, i-au dat teancuri de bani, au mers pe insula lui, au participat la petrecerile lui şi l-au crezut cel mai grozav tip de pe pământ, doar pentru a-l «abandona ca pe un câine» când lucrurile au devenit prea FIERBINŢI, au susţinut în mod fals că nu au nicio legătură cu el, că nu-l cunosc, au spus că este o persoană dezgustătoare şi apoi au dat vina, bineînţeles, pe preşedintele Donald J. Trump, care a fost de fapt singurul care l-a abandonat pe Epstein, şi asta cu mult înainte să devină o modă să faci acest lucru”, a scris Trump într-o lungă postare pe reţeaua sa Truth Social publicată joi noaptea.

Trump a atacat totodată „stânga radicală”, pe care o consideră adevărata aliată a pedofilului condamnat Jeffrey Epstein.

„Când numele lor vor fi scoase la iveală în cadrul Vânătorii de Vrăjitoare a Stângii Radicale (plus un «republican» de doi bani, Massie!), şi se va afla că toţi sunt democraţi, vor fi multe explicaţii de dat, la fel cum au fost atunci când a devenit public că Farsa Rusia, Rusia, Rusia era o poveste fictivă - o Înşelătorie totală - şi nu avea nicio legătură cu «TRUMP'».

New York Times în derivă, printre multe altele, a fost forţat să îşi ceară scuze pentru «Relatarea» sa defectuoasă şi proastă despre alegeri, chiar până la punctul de a pierde mulţi abonaţi din cauza relatărilor lor extrem de inexacte (FAKE!). Acum, aceiaşi rataţi o fac din nou, doar că de data asta atât de mulţi dintre prietenii lor, în mare parte nevinovaţi, vor fi grav afectaţi şi reputaţia lor va fi pătată.

Dar, din păcate, aşa este în lumea politicii democrate corupte!!! Să aveţi parte de ceea ce ar putea fi ultimul vostru Crăciun Fericit! Preşedintele Donald J. Trump”, îşi încheie preşedintele republican mesajul pe de Truth Social.

„Republicanul de doi bani” la care s-a referit Trump este Thomas Massie, membru al Camerei Reprezentanţilor care, alături de un legiuitor democrat, a insistat ca Departamentul de Justiţie al SUA să publice documentele având legătură cu cazul Epstein şi l-a criticat pe Trump pentru că nu a făcut acest lucru.

Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi legate de Dosarul Epstein, amânând publicarea completă a informaţiilor legate de caz cu săptămâni întregi.

Administrația Trump a început să publice dosare legate de „investigaţiile penale asupra lui Epstein”, „fostul finanţator american care a fost prieten cu Trump în anii 1990” dar şi cu alte personalităţi precum Bill Clinton, Bill Gates sau prinţul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, pentru a se conforma „unei legi adoptate de Congres” luna trecută, scrie Agerpres.

Congresul a adoptat o lege care obligă la publicarea documentelor legate de Epstein până pe 19 decembrie, cu redactări limitate pentru protejarea victimelor, în ciuda opoziției lui Trump.