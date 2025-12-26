A murit Radu F. Alexandru. Dramaturgul s-a stins din viață la 82 de ani

Dramaturgul Radu F. Alexandru s-a stins din viață vineri, 26 decembrie, la 82 de ani. Teatrul Național București (TNB), a transmis că scriitorul „lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică”.

„Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre din Bucureşti şi din ţară.

Prin dispariţia lui Radu F. Alexandru cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”, este mesajul TNB.

„A fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, desfăşurând o activitate politică de o rară probitate morală. A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio şi televiziune”, potrivit teatrului.

Potrivit Radio România Cultural, Radu F. Alexandru s-a npscut pe 12 iulie 1943, la București și a fost un dramaturg și scenarist român cu o formare interdisciplinară în matematică, filosofie și regie de teatru, doctor al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică.

A semnat piese precum „Nimic despre Hamlet”, „Poveste despre tatăl meu”, „Tsunami” sau „Ultima dorință”, explorând teme ale identității, memoriei și fragilității umane.

A colaborat cu regizori ca Dan Pița și Alexa Visarion, a fost publicist și realizator de emisiuni culturale și a primit numeroase premii, inclusiv UNITER și „Ion Luca Caragiale”. A fost membru al Uniunii Scriitorilor și președinte al Filialei de Dramaturgie.

Înmormântarea va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 12.00, la Cimitirul evreiesc din Şoseaua Giurgiului nr.2.