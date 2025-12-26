Ce i-a transmis Papa Leon al XIV-lea unei fetițe din București care i-a trimis o scrisoare și un desen: „Rugăciunile tale sunt un dar prețios”

După ce o fetiță din București i-a trimis, în toamnă, o scrisoare și un desen Papei Leon al XIV-lea, suveranul pontif i-a răspuns printr-o scrisoare care a ajuns la familia copilei de sărbători.

Potrivit Vatican News, care a contactat familia Isabelei, aceștia s-au aflat într-un pelerinaj la Roma, cu ocazia Jubileului dedicat speranței, și că fetița lor mai mică a pregătit îndelung un desen pe care își dorea să i-l înmâneze personal Sfântului Părinte.

Deoarece era foarte aglomerat, nu a reușit să-și ducă la capăt misiunea. Mai târziu, împreună cu părinții, dar și cu surioara ei mai mare, Isabela i-a transmis Sfântului Părinte desenul pe care îl făcuse, precum și o scurtă scrisoare în care îi povestea papei cum l-a văzut în Piața Sfântul Petru și ceea ce și-a dorit să exprime prin desenul ei.

Suveranul pontif a răspuns scrisorii și a trimis-o pe 5 decembrie, însă aceasta a ajuns la familia din București chiar în noaptea de Crăciun.

„Dragă Isabela”, se poate citi în scrisoarea de răspuns, „Papa Leon al XIV-lea a primit scrisoarea ta și desenul pe care i l-ai trimis, iar pentru acestea îți mulțumește din toată inima”.

„Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate”, i-a transmis papa Leon al XIV-lea în scrisoare.

„Este foarte frumos", afirmă pontiful, „că te rogi pentru pace și pentru copiii care suferă din cauza războiului.

Suveranul pontif adaugă că, în scrisoarea semnată de monseniorul Anthony Ekpo, „va continua să te poarte în rugăciunile sale, împreună cu familia ta și cu toți copiii lumii și îți trimite Binecuvântarea Sa, pe care o extinde cu drag și părinților tăi”.