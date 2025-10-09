Hamas și Israel au ajuns la acord pentru încetarea focului în Gaza. „Războiul s-a oprit, întreaga lume este fericită”

Israelul și grupararea Hamas au convenit asupra unui armistițiu în Gaza, la doi ani de la izbucnirea conflictului, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace durabilă în regiune.

Președintele Donald Trump a declarat pentru televiziunea Fox News că, după prima parte a planului de pace, „veți vedea cum oamenii se înțeleg și Gaza va fi reconstruită”.

El spune că va fi o „lume diferită” și că „bogăția va fi cheltuită în Gaza”, scrie BBC.

Președintele SUA a spus că toți ostaticii israelieni vor fi eliberați în curând și că Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită.

Hamas a confirmat printr-un comunicat încheierea acordului: ”Hamas anunță un acord care prevede încheierea războiului din Gaza, retragerea trupelor, permiterea de ajutoare și un schimb de prizonieri”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit acordul ”o zi importantă pentru Israel” și va convoca guvernul joi pentru a-l aproba.

Acordul de încetare a focului prevede că 250 de prizonieri palestinieni și 1.700 de locuitori din Gaza deținuți de forțele israeliene de la începutul războiului vor fi eliberați, potrivit unei surse palestiniene.

Ziarul israelian Haaretz a citat, de asemenea, surse israeliene care au declarat că acordul nu a specificat numele prizonierilor palestinieni.

Miercuri dimineață, un oficial Hamas a declarat pentru BBC că lista prizonierilor pe care a prezentat-o ​​mediatorilor din Sharm el-Sheikh includea personalități importante care executau mai multe pedepse cu închisoarea pe viață pentru atacuri mortale asupra israelienilor.

Una dintre acestea a fost Marwan Barghouti, considerat de mulți palestinieni un potențial viitor președinte. Nu este clar dacă eliberarea sa a fost convenită.

„Toată Fâșia Gaza se bucură”

Reuters relatează că locuitorii din Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, au izbucnit în urale după anunțarea unui acord de pace.

„Slavă Domnului, astăzi președintele Trump a anunțat că războiul s-a oprit. Suntem foarte fericiți că războiul s-a terminat, este ceva care ne aduce bucurie și le mulțumim fraților noștri și tuturor celor care au contribuit, chiar și doar prin cuvinte, la oprirea războiului și a vărsării de sânge”, a declarat Wael Radwan pentru agenția de presă.

„Slavă Domnului pentru încetarea focului, pentru sfârșitul vărsării de sânge și al uciderilor. Nu sunt singurul fericit — întreaga Fâșie Gaza este fericită, întregul popor arab, întreaga lume este fericită pentru încetarea focului și oprirea vărsării de sânge. Mulțumim și multă dragoste celor care au fost alături de noi”, a spus Abdul Majeed Rabbo.

Premierul britanic Keir Starmer: „Este un moment de profundă ușurare, resimțit în întreaga lume”

Premierul britanic, Sir Keir Starmer, a reacționat la vestea privind acordul dintre Israel și Hamas pentru prima fază a planului de pace pentru Gaza:

„Salut vestea că s-a ajuns la un acord privind prima etapă a planului de pace pentru Gaza propus de președintele Trump.

„Este un moment de profundă ușurare, resimțit în întreaga lume — dar mai ales de către ostatici, familiile acestora și populația civilă din Gaza, care au îndurat suferințe de neimaginat în ultimii doi ani”, a declarat el într-un comunicat.

În continuarea declarației sale, premierul britanic a adăugat:

„Sunt recunoscător pentru eforturile diplomatice neobosite ale Egiptului, Qatarului, Turciei și Statelor Unite, sprijinite de partenerii noștri regionali, pentru obținerea acestui prim pas crucial. Acordul trebuie acum implementat integral, fără întârziere, și însoțit de ridicarea imediată a tuturor restricțiilor asupra ajutorului umanitar vital destinat Gazei.

Facem apel la toate părțile să își respecte angajamentele asumate, să pună capăt războiului și să construiască bazele unui sfârșit just și durabil al conflictului, precum și o cale sustenabilă către o pace de lungă durată. Regatul Unit va sprijini aceste etape imediate esențiale și următoarea fază a negocierilor, pentru a asigura implementarea completă a planului de pace.”

Atacurile din 7 octombrie 2023 au reprezentat pentru Israel cel mai mare dezastru de securitate din istoria sa.

Bilanțul atacurilor a fost de 1.139 de persoane decedate, inclusiv aproximativ 700 de civili, circa 70 de străini și 36 de copii. În acea zi de Sabat, sute de oameni înarmaţi din mişcarea islamistă palestiniană Hamas s-au infiltrat în sudul Israelului plecând din Fâşia Gaza. Ei au ucis oameni la întâmplare pe străzi, în case din mai multe oraşe şi kibbutz-uri sau la un rave-party.

Israelul a jucat că va eradica Hamas din Fâșia Gaza. Războiul a avut însă un impact devastator asupra locuitorilor enclavă, zone întregi fiind bombardate și demolate.

67.160 de palestinieni au fost uciși și aproape 170.000 răniți, potrivit cifrelor furnizate de Ministerul Sănătății din Gaza. Mai mult de jumătate dintre decese sunt femei și copii, a declarat ministerul. Fâșia Gaza este în mare parte în ruine.