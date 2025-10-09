search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Hamas și Israel au ajuns la acord pentru încetarea focului în Gaza. „Războiul s-a oprit, întreaga lume este fericită”

0
Război în Israel
0
Publicat:

Israelul și grupararea Hamas au convenit asupra unui armistițiu în Gaza, la doi ani de la izbucnirea conflictului, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace durabilă în regiune.

FOTO: EPA-EFE
FOTO: EPA-EFE

Președintele Donald Trump a declarat pentru televiziunea Fox News că, după prima parte a planului de pace, „veți vedea cum oamenii se înțeleg și Gaza va fi reconstruită”.

El spune că va fi o „lume diferită” și că „bogăția va fi cheltuită în Gaza”, scrie BBC.

Președintele SUA a spus că toți ostaticii israelieni vor fi eliberați în curând și că Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită.

Hamas a confirmat printr-un comunicat încheierea acordului: ”Hamas anunță un acord care prevede încheierea războiului din Gaza, retragerea trupelor, permiterea de ajutoare și un schimb de prizonieri”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit acordul ”o zi importantă pentru Israel” și va convoca guvernul joi pentru a-l aproba.

Acordul de încetare a focului prevede că 250 de prizonieri palestinieni și 1.700 de locuitori din Gaza deținuți de forțele israeliene de la începutul războiului vor fi eliberați, potrivit unei surse palestiniene.

Ziarul israelian Haaretz a citat, de asemenea, surse israeliene care au declarat că acordul nu a specificat numele prizonierilor palestinieni.

Miercuri dimineață, un oficial Hamas a declarat pentru BBC că lista prizonierilor pe care a prezentat-o ​​mediatorilor din Sharm el-Sheikh includea personalități importante care executau mai multe pedepse cu închisoarea pe viață pentru atacuri mortale asupra israelienilor.

Una dintre acestea a fost Marwan Barghouti, considerat de mulți palestinieni un potențial viitor președinte. Nu este clar dacă eliberarea sa a fost convenită.

„Toată Fâșia Gaza se bucură”

Reuters relatează că locuitorii din Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, au izbucnit în urale după anunțarea unui acord de pace.

Slavă Domnului, astăzi președintele Trump a anunțat că războiul s-a oprit. Suntem foarte fericiți că războiul s-a terminat, este ceva care ne aduce bucurie și le mulțumim fraților noștri și tuturor celor care au contribuit, chiar și doar prin cuvinte, la oprirea războiului și a vărsării de sânge”, a declarat Wael Radwan pentru agenția de presă.

Slavă Domnului pentru încetarea focului, pentru sfârșitul vărsării de sânge și al uciderilor. Nu sunt singurul fericit — întreaga Fâșie Gaza este fericită, întregul popor arab, întreaga lume este fericită pentru încetarea focului și oprirea vărsării de sânge. Mulțumim și multă dragoste celor care au fost alături de noi”, a spus Abdul Majeed Rabbo.

Citește și: Mesajul grupării Hamas, la doi ani de la atacul asupra Israelului

Premierul britanic Keir Starmer: „Este un moment de profundă ușurare, resimțit în întreaga lume”

Premierul britanic, Sir Keir Starmer, a reacționat la vestea privind acordul dintre Israel și Hamas pentru prima fază a planului de pace pentru Gaza:

„Salut vestea că s-a ajuns la un acord privind prima etapă a planului de pace pentru Gaza propus de președintele Trump.

„Este un moment de profundă ușurare, resimțit în întreaga lume — dar mai ales de către ostatici, familiile acestora și populația civilă din Gaza, care au îndurat suferințe de neimaginat în ultimii doi ani, a declarat el într-un comunicat.  

În continuarea declarației sale, premierul britanic a adăugat:

„Sunt recunoscător pentru eforturile diplomatice neobosite ale Egiptului, Qatarului, Turciei și Statelor Unite, sprijinite de partenerii noștri regionali, pentru obținerea acestui prim pas crucial. Acordul trebuie acum implementat integral, fără întârziere, și însoțit de ridicarea imediată a tuturor restricțiilor asupra ajutorului umanitar vital destinat Gazei.

Facem apel la toate părțile să își respecte angajamentele asumate, să pună capăt războiului și să construiască bazele unui sfârșit just și durabil al conflictului, precum și o cale sustenabilă către o pace de lungă durată. Regatul Unit va sprijini aceste etape imediate esențiale și următoarea fază a negocierilor, pentru a asigura implementarea completă a planului de pace.”

Atacurile din 7 octombrie 2023 au reprezentat pentru Israel cel mai mare dezastru de securitate din istoria sa. 

Bilanțul atacurilor a fost de 1.139 de persoane decedate, inclusiv aproximativ 700 de civili, circa 70 de străini și 36 de copii. În acea zi de Sabat, sute de oameni înarmaţi din mişcarea islamistă palestiniană Hamas s-au infiltrat în sudul Israelului plecând din Fâşia Gaza. Ei au ucis oameni la întâmplare pe străzi, în case din mai multe oraşe şi kibbutz-uri sau la un rave-party.

Israelul a jucat că va eradica Hamas din Fâșia Gaza. Războiul a avut însă un impact devastator asupra locuitorilor enclavă, zone întregi fiind bombardate și demolate.

67.160 de palestinieni au fost uciși și aproape 170.000 răniți, potrivit cifrelor furnizate de Ministerul Sănătății din Gaza. Mai mult de jumătate dintre decese sunt femei și copii, a declarat ministerul. Fâșia Gaza este în mare parte în ruine.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care vine iarna în octombrie, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat. Cine sunt bugetarii care iau acasă aproape două milioane de lei
fanatik.ro
image
VIDEO. Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
libertatea.ro
image
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”
digi24.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Schimbare radicală! Anunțul făcut după ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
prosport.ro
image
Se poate ieși la pensie militară după doar 15 ani de muncă? Ce prevede legea actuală
playtech.ro
image
Monica Bousquet, culturista care face furori la 64 de ani. Cum arată, de fapt
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu aţi auzit de el”
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
O mamă de 29 de ani a murit la Spitalul din Constanța, la scurt timp după naștere! Tânăra a suferit complicații majore
kanald.ro
image
de ce greșesc prognozele METEO și de ce...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Meteo 9 octombrie. ANM anunță în ce zone lovesc ninsorile
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
click.ro
image
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia jpg
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani