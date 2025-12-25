Foto Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de măslini și o vie

O vilă situată pe colinele însorite ale Toscanei, în Italia, este vândută cu prețul la care sunt scoase la vânzare garsonierele în Cluj. O vilă similară în Cluj costă sensibil mai mult decât întregul domeniu din Italia.

Un domeniu din Toscana, care include o vilă de 300m2 și un teren de 4 hectare, se vinde cu 90.000. De aceiași bani, românii își pot cumpăra o garsonieră în Cluj, cel mai scump oraș din România. Și nu este un caz izolat. Proprietățile imobiliare din orașul de pe Someș rivalizează cu cele din Occident.

O vilă comparabilă ca suprafață aflată în Cluj se vinde cu 6 milioane de euro, mai exact 5.995.000, bani la care se adaugă și TVA. Anunțul a fost postat inițial pe site-ul agenției Investa Imobiliare, iar ulterior a apărut și la alte agenții importante.

„Adevărul” a scris despre vilele din Cluj care se vând la prețuri care depășesc cu mult proprietăți similare din Miami sau din însorita Sardinia.

În acest caz, vila din Toscana se vinde cu 90.000 de euro, dar este într-adevăr situată la țară, însă nu departe de Perugia (aproximativ 50 de minute) sau celebra Florența, leagănul Renașterii (o oră și 15 minute).

„De vânzare, 7 dormitoare cu piscină, Prețul începe de la 90.000 de euro. Informații cheie despre proprietate. Adresa: Montanina 5, Querceto di Sotto, Castiglion Fiorentino, Arezzo, Toscana, Italia. Cod poștal: 52043. Dormitoare: 7, Băi: 5. Garaje: 2 + garaj subteran. Zonă internă de locuit: aprox. 300 m2. Zona terenului: aprox. 40.000 m2 (4 hectare)”, se menționează în anunțul postat pe Facebook.

Paradis italian

Proprietatea are și o piscină și este integrată într-un piesaj deosebit, fiind situată pe colinele renumite ale Toscanei.

„Piscină: 12 m x 5 m piscină cu apă sărată. Consumul de energie: aprox. 78 kWh/m2 pe an (consum redus de energie). Tip de proprietate: proprietate istorică. Construcție: Construcție inițială în 1897”, mai conține anunțul.

La descrierea generală sunt trecute următoarele: „Această proprietate istorică remarcabilă se află într-o poziție rurală privilegiată chiar în afara Castiglion Fiorentino, oferind intimitate, spațiu și farmec autentic toscan combinat cu infrastructura modernă și un consum redus de energie. Înconjurată de podgorii, plantații de măslini și dealuri rulante, proprietatea este ideală pentru traiul familial, cumpărătorii de stil de viață și investitorii internaționali care caută o reședință prestigioasă cu potențial agricol și ospitalier”, este o parte din mesajul postat.

În același timp, a fost făcută și o descriere pentru interiorul proprietății.

„Reședința principală oferă proporții generoase și o amenajare funcțională concepută pentru confort, viață de familie și distracție. Cazarea interioară include: Șapte dormitoare spațioase potrivite pentru membrii familiei și oaspeții. Cinci băi, bine distribuite pentru intimitate și comoditate. Livinguri multiple cu ferestre mari și vedere la țară. Zonele de luat masa formale și informale: Bucătărie complet utilată, potrivită pentru traiul pe tot parcursul anului sau uz ospitalier”, sunt alte informații făcute publice.

Proprietatea are și alte spații interioare suplimentare, după cum urmează: „Garaj subteran situat sub terasa principală, cameră separată tehnică și de depozitare, spălătorie dedicată, pivniță cu aer condiționat, ideală pentru depozitare și îmbătrânire pe termen lung.”

Și asta nu este tot. Dat fiind faptul că Toscana este și o zonă viticolă importantă, proprietatea include și o cramă mică, echipată complet. „O cramă complet echipată de aprox. 60 m2 permite producția de vin la fața locului sub eticheta privată a proprietății Vecchia Quercia”.

Livadă de măslini și viță de vie

Proprietatea are și grădină superbă cu sute de măslini maturi și cu o plantație de viță de vie.

„Proprietatea este înconjurată de aproximativ 4 hectare de teren privat, oferind o combinație rară de frumusețe, productivitate și intimitate. Caracteristicile exterioare includ: Olive Grove cu aprox. 400 de măslini maturi, producând ulei de măsline de proprietate (Pilibri). Viță de vie cu aprox. 1.500 de viță de vie, aprovizionând struguri pentru crama privată. Grădini amenajate amenajate pe mai multe terase. Numeroase locuri în aer liber și zone de luat masa. Piscina elevată (12 m x 5 m) caracteristică cu sistem de purificare a apei sărate (blând și prietenos cu familia)”, se mai precizează în anunț.

În sfârșit, nu lipsesc nici alte zone de plajă și relaxare: „Terase panoramice cu vedere la țară, zonă separată de bar în aer liber, cameră tehnică dedicată și un sistem complet de irigații automat deserviți grădinile, podgoria și dumbrava de măslini”, adaugă autorii mesajului.

La doar o oră de Florența

Aceștia consideră că această proprietate este foarte potrivită pentru familii și adaptabilă la o gamă largă de utilizări ale stilului de viață și investițiilor, inclusiv ca reședință familială primară, casa secundară sau de vacanță. Proprietatea se bucură de o locație strategică, oferind intimitate la țară cu acces excelent la cele mai importante orașe și orașe din Toscana: Castiglion Fiorentino - aprox. 5 minute, Cortona - aprox. 20 de minute, Arezzo - aprox. 25 de minute, Perugia - aprox. 50 de minute, Siena - aprox. 1 oră și Florența - aprox. 1 oră și 15 minute. Conexiunile feroviare de la Castiglion Fiorentino oferă acces convenabil la Florența, Roma și alte orașe mari.

La capitolul „Servicii în apropiere și facilități zilnice” au fost trecute următoarele: Spitale și centre medicale. Școli publice și private, supermarketuri, magazine, cafenele și restaurante, gară feroviară și legături de transport regional, dar și atracții culturale, crame și sate istorice. În ce privește profilurile ideale de cumpărător, italienii cred că proprietatea ar fi ideală pentru familii care caută spațiu, intimitate și siguranță, cumpărători internaționali se mută în Toscana, cumpărători de stil de viață interesați de producția de vin și ulei de măsline sau investitori care caută o proprietate rurală flexibilă cu mai multe opțiuni de utilizare.