Cel puțin 14 morți, inclusiv patru jurnaliști, după ce Israelul a bombardat un spital din Gaza

Cel puţin 14 persoane, între care patru jurnalişti, au fost ucise luni într-un atac israelian asupra Spitalului Nasser din Khan Younis, în sudul Fâşiei Gaza, potrivit ultimelor date de la centrul medical şi de la Ministerul Sănătăţii din Gaza, relatează Reuters şi EFE.

Totdată, cel puţin un salvator al Apărării Civile, un pompier, a fost ucis în atac, a anunţat organizaţia într-un comunicat, raportând şi şapte răniţi în rândul personalului său care "încerca să salveze răniţii şi să recupereze morţii".

Atacul a avut loc luni dimineaţă, iar centrul a fost lovit de cel puţin două ori. Într-un bombardament a fost lovit un grup de jurnalişti. Printre cei uciși se numără Hussam Al Masri, freelancer pentru agenţia de ştiri Reuters; Mohammad Salama, cameraman al postului qatarez Al Jazeera; Mariam Abu Daqqa, care lucra ca freelancer pentru agenţii de ştiri şi posturi de televiziune internaţionale, inclusiv pentru Associated Press, respectiv Moaz Abu Taha, reporter al postului american de televiziune NBC.

Reuters relatează că un alt jurnalist freelancer pentru agenţia de ştiri britanică, fotograful Hatem Khaled, a fost rănit.

Al Jazeera a confirmat uciderea în Gaza a jurnalistului său, la trei săptămâni după un alt atac israelian în care au fost omorâţi patru jurnalişti şi doi freelanceri ai postului, scrie AFP.

Moartea lui Mohammad Salama este confirmată, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al postului Al Jazeera.

"Primul atac a vizat etajul al patrulea al Complexului Medical Nasser, urmat de un al doilea atac, când ambulanţele au sosit pentru a salva răniţii şi morţii", a declarat Ministerul Sănătăţii din Gaza într-un comunicat, în care face referire la "numeroase victime". Cel mai recent bilanţ al morţilor, conform Ministerului Sănătăţii, este de opt, dar surse de la Complexul Medical Nasser au revizuit bilanţul morţilor la paisprezece.

În imaginile cu cel de-al doilea atac, difuzate de canalul de televiziune egiptean Al Ghad, se pot vedea cinci persoane urcând pe o scară de incendiu către ultimul etaj, inclusiv cel puţin un jurnalist şi doi salvatori, care au fost loviţi în plin.

Întrebată despre această chestiune de către EFE, armata israeliană a răspuns că investighează cele întâmplate.