Foto Cine este tânărul motociclist care și-a pierdut viața în Ajunul Crăciunului la Iași

Presa locală a dezvăluit cine este tânărul motociclist care și-a pierdut viața în cumplitul accident din ajunul Crăciunului la Popești, județul Iași.

Sursă video: Ziarul de Iași

Alexandru A. este tânărul care a murit în cumplitul accident din ajunul Crăciunului la Popești, județul Iași, potrivit BZI.

Acesta avea doar 31 de ani și era îndrăgostit de motoarele pe două roți, iar pe rețele de socializare posta periodic fotografii pe motocicleta in tipul unor ieșiri în natură. Nu este clar de ce a pierdut controlul motocicletei având în vedere că avea experiență pe două roți. Alexandru era din comuna ieșeană Sinești.

Amintim că teribilul accident a avut loc miercuri, în jurul orei 14:00, pe DJ 282D. Doi tineri care se deplasau pe motociclete off-road făceau curse atât prin pădure, cât și pe șosea. Aceștia au depășit în repetate rânduri două mașini, inclusiv într-o curbă.

La ultima depășire, unul dintre motocicliști a pierdut controlul direcției și a părăsit partea carosabilă, intrând în pădurea de la marginea drumului. Impactul s-a produs cu un stâlp de beton amplasat la intrarea în pădure, relatează presa locală.

Victima, un bărbat de 31 de ani din localitatea Sinești, a fost găsită în stare gravă de echipajele medicale ajunse la fața locului. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul.

„Un bărbat de 31 de ani, din comuna Sinești, jud. Iași, în timp ce conducea un motociclu pe DJ 282D, dinspre localitatea Mădârjac către Popești, ar fi părăsit partea carosabilă și s-ar fi lovit de un stâlp de pe marginea drumului. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul motociclistului”, au precizat reprezentanții IPJ Iași.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deținea categoria de permis necesară pentru a conduce motocicleta, iar vehiculul nu era înmatriculat.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.