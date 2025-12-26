Polonezii dezvoltă un sistem care poate „prăji” drone în câteva secunde

Cercetători din Polonia au dezvoltat un sistem electromagnetic capabil să neutralizeze drone ostile în doar câteva secunde, o tehnologie despre care specialiștii spun că ar putea schimba radical modul în care sunt protejate infrastructurile critice și obiectivele sensibile, relatează TVP World.

Sistemul, denumit STRATUS, a fost realizat de o echipă de la Universitatea Tehnologică din Gdańsk și utilizează impulsuri electromagnetice de mare intensitate pentru a perturba sau distruge componentele electronice ale dronelor. Spre deosebire de metodele clasice de combatere a dronelor – precum focul de armă sau interceptoarele explozive – STRATUS acționează fără a produce explozii sau daune fizice vizibile.

Potrivit cercetătorilor, sistemul emite impulsuri scurte, extrem de puternice, care pot scoate din funcțiune o dronă aproape instantaneu. Această caracteristică îl face potrivit pentru utilizare în apropierea unor obiective precum aeroporturi, centrale electrice, porturi sau evenimente publice, unde metodele convenționale ar putea genera riscuri suplimentare.

Elementul central al tehnologiei este un efector electromagnetic avansat, capabil să genereze impulsuri foarte puternice, dar direcționate cu precizie. Oamenii de știință subliniază că principala provocare tehnică nu a fost producerea impulsului în sine, ci controlul tensiunilor extreme și al densităților mari de putere, astfel încât sistemul să poată fi operat în condiții de siguranță.

Cercetătorii compară funcționarea STRATUS cu un „scut invizibil”, deoarece dronele sunt dezactivate electronic, fără a fi doborâte fizic. Tehnologia a fost testată cu succes în laborator și în condiții controlate, însă nu a fost încă implementată operațional.

Proiectul a beneficiat de o finanțare de peste 21 de milioane de zloți (aproximativ 5 milioane de euro) din partea Centrului Național pentru Cercetare și Dezvoltare din Polonia, instituție de stat care sprijină proiecte de inovare tehnologică.

Dezvoltarea STRATUS are loc într-un context în care utilizarea dronelor, inclusiv în scopuri ostile, a devenit o provocare majoră pentru securitatea civilă și militară, iar soluțiile non-cinetice sunt tot mai căutate de autorități.