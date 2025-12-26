Video Jaf caraghis la Londra. Un hoț a rămas cu mânerul ușii în mână. Nu s-a lăsat și a intrat prin efracție în altă clădire

Un bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce încerca să spargă o clădire de birouri din Londra, însă tentativa sa a eșuat într-un mod cel puțin amuzant, după ce mânerul ușii i-a rămas în mână în momentul în care a forțat intrarea.

Incidentul a avut loc în noaptea de 4 decembrie, într-un imobil de birouri situat în centrul capitalei britanice. Suspectul a fost identificat drept Muhedur Khan, în vârstă de 45 de ani, persoană fără adăpost.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum bărbatul trage cu putere de ușă, moment în care mânerul cedează brusc, iar acesta se dezechilibrează, fiind la un pas de a cădea. Scena a fost comparată de anchetatori cu cele din celebrul film de Crăciun „Singur acasă”.

La doar câteva ore după tentativa eșuată, același bărbat a pătruns prin efracție într-o altă clădire de birouri. Pentru a nu lăsa urme, și-a scos pantofii și șosetele înainte de a intra în interior.

Ulterior, hoțul a fost surprins ieșind din clădire cu o geantă mare în care se aflau cinci laptopuri, șapte telefoane iPhone și cinci tablete iPad. Prejudiciul total a fost estimat la aproximativ 5.500 de lire sterline.

Muhedur Khan a fost arestat a doua zi de polițiști și condamnat la 12 luni de închisoare pentru spargere și la alte 12 luni pentru tentativă de jaf, pedepsele urmând să fie executate concomitent.