Israelul a primit de la Hamas rămăşiţele a încă patru ostatici morți

Hamas s-a grăbit să reducă presiunea asupra fragilului armistiţiu în războiul cu Israelul și a returnat marți, 14 octombrie, cadavrele mai multor ostatici morți.

Măsura a fost luată după ce o agenţie militară israeliană a declarat că va reduce la jumătate ajutorul acordat Gazei, întrucât gruparea militantă predă rămăşiţele mai lent decât s-a convenit, relatează The Associated Press, citată ne News.ro.

Marți seara, biroul prim-ministrului israelian a confirmatcă autorităţile au primit încă patru ostatici decedaţi, pe care Crucea Roşie i-a predat autorităţilor militare israeliene din Gaza. Cadavrele vor fi duse la Centrul Naţional de Medicină Legală, unde vor fi identificate şi familiile vor fi înştiinţate.

Predarea rămăşiţelor pământeşti ale celor patru israelieni are loc la o zi după ce Israelul a primit cadavrele altor patru ostatici decedaţi.

În ciuda acestei evoluţii, nu era clar dacă agenţia militară israeliană cunoscută sub numele de COGAT va respecta decizia de a permite intrarea în Gaza a doar jumătate din cele 600 de camioane cu ajutoare prevăzute în acord.

Amintim că președintele american Donald Trump a transmis marți, 14 octombrie, un mesaj ferm către gruparea palestiniană Hamas, după ce autoritățile israeliene au semnalat că militanții islamiști au restituit doar câteva dintre cadavrele celor 28 de ostatici decedați în Gaza.

„Toți cei douăzeci de ostatici s-au întors și se simt bine, dat fiind ce au îndurat. O mare povară a fost înlăturată, dar lucrurile nu sunt încă rezolvate. Cei morți nu au fost returnați, așa cum s-a promis! Faza a doua începe chiar acum!!! președintele DJT”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.