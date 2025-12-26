Dacă China va acționa militar împotriva Taiwanului, Rusia ar putea lovi Europa, avertizează șeful NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că un conflict în Asia ar putea avea consecințe directe pentru securitatea europeană. Într-un interviu acordat publicației germane Bild, el a declarat că, în eventualitatea unei acțiuni militare a Chinei împotriva Taiwanului, Rusia ar putea fi încurajată să deschidă un nou front în Europa.

Rutte a spus că o Rusie victorioasă în Ucraina ar reprezenta o amenințare mult mai mare pentru NATO decât în prezent și a subliniat necesitatea unor garanții de securitate ferme și pe termen lung pentru Kiev.

Posibilă coordonare între Beijing și Moscova

„Vedem legătura globală dintre China și Rusia. China privește către Taiwan. Și sunt convins că, dacă Beijingul va acționa militar acolo, își va împinge partenerul mai mic, Rusia lui Putin, să ne țină ocupați aici, în Europa”, a afirmat Rutte.

El a avertizat că riscurile nu mai sunt pur teoretice, descriind contextul actual drept „cel mai periculos moment de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”. În acest context, liderul NATO a cerut statelor europene să investească mai mult în apărare, să accelereze producția militară și să consolideze capacitatea de descurajare a Alianței.

De ce sprijinul pentru Ucraina este esențial acum

Rutte a observat că, în pofida continuării războiului, avansul militar al Rusiei în 2025 a fost limitat.

„În acest an, Putin a făcut progrese foarte mici – câștiguri teritoriale minime, sub 1% din teritoriul Ucrainei comparativ cu începutul anului”, a spus el. În același timp, costurile pentru Rusia ar fi fost foarte mari: „Estimările noastre arată că până la 1,1 milioane de persoane au fost ucise sau rănite de partea rusă.”

Cu toate acestea, Rutte a avertizat că o eventuală cucerire a întregii Ucraine ar avea consecințe majore pentru NATO.

„Dacă Rusia ar prelua controlul asupra întregii Ucraine, impactul asupra NATO ar fi enorm și am fi nevoiți să cheltuim mult mai mult decât s-a convenit la summitul de la Haga”, a spus el.

În opinia sa, sprijinirea Ucrainei în prezent este o opțiune strategic mai prudentă decât confruntarea cu o Rusie întărită în viitor.

Plan în trei pași pentru securitatea Ucrainei

Privind spre perioada de după un posibil armistițiu sau acord de pace, Rutte a declarat că securitatea Ucrainei trebuie garantată printr-un mecanism solid de descurajare.

„Putin trebuie să înțeleagă că un nou atac ar avea consecințe devastatoare pentru el”, a spus secretarul general al NATO, prezentând un plan în trei etape.

Prima etapă presupune menținerea unei armate ucrainene puternice și reziliente. „Forțele armate ucrainene fac lucruri extraordinare în acest război, dar trebuie să fie capabile să apere țara și după încheierea conflictului sau în cazul unui armistițiu de durată”, a explicat el.

A doua etapă ar implica o „coaliție a celor dispuși”, condusă de Franța și Regatul Unit, cu participarea Germaniei și a altor state, care să sprijine Ucraina dincolo de capacitățile sale militare interne.

„Această coaliție va oferi tot ce este necesar pentru a se asigura că Putin nu va îndrăzni să încerce din nou”, a spus Rutte.

A treia componentă ar reveni Statelor Unite, care ar juca un rol esențial în descurajare. Rutte a amintit că președintele american Donald Trump a declarat, în luna august, că dorește să se implice în acest efort.