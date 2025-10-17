Netanyahu susține că laureata Premiului Nobel pentru Pace i-a lăudat „acțiunile decisive” din războiul din Gaza

Premierul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că Maria Corina Machado, opozanta venezueleană care a primit anul acesta Premiul Nobel pentru Pace, i-ar fi apreciat „în mare măsură” deciziile luate în timpul conflictului din Fâșia Gaza și lupta împotriva „axei iraniene a răului”.

Benjamin Netanyahu a avut o convorbire telefonică „recentă” cu Maria Corina Machado, potrivit unei declarații difuzate vineri de biroul premierului israelian, citată de Agerpres.

„Doamna Machado i-a spus premierului că apreciază în mare măsură deciziile şi acţiunile sale decisive din timpul războiului şi succesele Israelului, şi a salutat acordul de eliberare a ostaticilor din Fâşia Gaza”, se arată în comunicat.

Declarația nu precizează data exactă a discuției, menționând doar că aceasta a avut loc „recent”.

„Axa iraniană a răului”

Conform aceleiași surse, Machado ar fi exprimat sprijin și pentru poziția lui Netanyahu „împotriva axei iraniene a răului, care acţionează nu doar împotriva Israelului, ci şi împotriva poporului Venezuelei”.

La rândul său, premierul israelian a felicitat-o pe lidera opoziției venezuelene pentru câștigarea Premiului Nobel pentru Pace și i-a lăudat eforturile „în apărarea democraţiei şi în lărgirea cercului păcii mondiale”.

Contextul conflictului din Gaza

Războiul din Fâșia Gaza a izbucnit după atacul comis de Hamas la 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, soldat cu aproximativ 1.200 de morți. În replică, Israelul a lansat o amplă ofensivă militară și campanii de bombardamente asupra enclavei palestiniene, unde, potrivit datelor recente, au fost uciși circa 68.000 de palestinieni, majoritatea civili.

La sfârșitul lunii august 2024, ONU a declarat oficial stare de foamete în Fâșia Gaza, după ce experții organizației au avertizat că aproape o jumătate de milion de persoane se află într-o situație umanitară „catastrofală”, ca urmare a ofensivei israeliene.

Acordul de încetare a focului și eliberarea ostaticilor

Israel și Hamas au încheiat luni, 13 octombrie, un acord parțial de încetare a focului în Gaza, care a inclus un schimb de prizonieri și ostatici. Momentul, considerat un pas semnificativ spre detensionarea unui conflict ce durează de doi ani, a fost primit cu speranță atât în Israel, cât și în teritoriile palestiniene.

Eliberarea celor 20 de ostatici israelieni rămași în viață a declanșat un val de emoție la nivel mondial și a fost percepută ca un moment de încheiere pentru mulți israelieni. Mii de oameni s-au adunat în piețe pentru a urmări, în transmisiuni directe, reîntâlnirea dintre ostatici și familiile lor.