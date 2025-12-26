Presa maghiară critică autostrada A7: „Proiectul ridică în continuare semne de întrebare”

Presa maghiară a scris despre deschiderea tronsonului Adjud–Focșani, parte a autostrăzii A7, subliniind că, deși legătura dintre București și Adjud este acum continuă, proiectul ridică în continuare semne de întrebare.

Marți, 23 decembrie, s-a deschis circulația pe tronsonul Focșani–Adjud al Autostrăzii A7. Odată cu deschiderea acestui tronson, adaugă Cristian Pistol, România a atnis borna de 1.418 km.

Citând Asociația „Pro Infrastructura”, site-ul Vilaggazdasag notează că tronsonul Focșani–Adjud nu este pe deplin funcțional, deoarece zonele de servicii și parcările nu au fost finalizate, iar alte lucrări au fost amânate din cauza presiunii de a preda acest sector în acest an.

De asemenea, publicația scrie că autostrada A7 este construită în principal de grupul UMB, deținut de antreprenorul român Dorinel Umbrărescu.

„UMB a sacrificat mai multe proiecte paralele pentru ca tronsonul Focșani–Adjud să poată fi finalizat în acest an”, scrie site-ul.

Pro Infrastructura scria că, potrivit contractelor semnate în 2022, autostrada A7 ar fi trebuit să ajungă până în zona Pașcani până în prezent. În condițiile actuale, este însă incert dacă tronsonul lipsă de aproximativ 120 de kilometri va fi finalizat până la sfârșitul anului 2026, chiar dacă lucrările sunt realizate tot de UMB.

Asociația notează că termenele ar putea fi respectate și fondurile europene pentru redresare ar putea fi atrase integral dacă antreprenorul va deschide noile tronsoane etapizat.

În acest scenariu, autostrada A7 ar putea ajunge la Roman în luna august, iar proiectul nu ar pierde niciun euro din fondurile UE, scrie site-ul maghiar.

„Guvernul României a accelerat proiectul după ce șoferii din Moldova au organizat proteste spectaculoase la București, în 2018–2019. Aceștia reclamau că în regiunea de est a țării nu fusese construit niciun metru de autostradă, ceea ce adâncea și mai mult decalajele economice.”

Vilaggazdasag, despre autostrada A8

Site-ul precizează că protestatarii solicitau inițial construirea autostrăzii A8, denumită „autostrada unirii”, care ar fi legat Moldova de Transilvania, între Târgu Mureș și Iași.

Conducerea de la București, adaugă site-ul maghiar, a optat însă pentru varianta mai rapidă a autostrăzii A7.

„Până în prezent, niciun tronson al A8 nu a fost finalizat, însă au fost semnate contracte pentru proiectarea și construcția tuturor sectoarelor montane. Lucrările au început deja pe tronsonul Târgu Mureș–Sărățeni și pe sectorul moldovenesc din zona Pașcani, dar traversarea completă a Carpaților Orientali ar putea dura încă câțiva ani.”