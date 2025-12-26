search
Vineri, 26 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Presa maghiară critică autostrada A7: „Proiectul ridică în continuare semne de întrebare”

0
0
Publicat:

Presa maghiară a scris despre deschiderea tronsonului Adjud–Focșani, parte a autostrăzii A7, subliniind că, deși legătura dintre București și Adjud este acum continuă, proiectul ridică în continuare semne de întrebare.

Tronsonul Adjud-Focșani/FOTO: Facebook/Ionel Scrioșteanu
Tronsonul Adjud-Focșani/FOTO: Facebook/Ionel Scrioșteanu

Marți, 23 decembrie, s-a deschis circulația pe tronsonul Focșani–Adjud al Autostrăzii A7. Odată cu deschiderea acestui tronson, adaugă Cristian Pistol, România a atnis borna de 1.418 km.

Citând Asociația „Pro Infrastructura”, site-ul Vilaggazdasag notează că tronsonul Focșani–Adjud nu este pe deplin funcțional, deoarece zonele de servicii și parcările nu au fost finalizate, iar alte lucrări au fost amânate din cauza presiunii de a preda acest sector în acest an.

De asemenea, publicația scrie că autostrada A7 este construită în principal de grupul UMB, deținut de antreprenorul român Dorinel Umbrărescu.

„UMB a sacrificat mai multe proiecte paralele pentru ca tronsonul Focșani–Adjud să poată fi finalizat în acest an”, scrie site-ul.

Pro Infrastructura scria că, potrivit contractelor semnate în 2022, autostrada A7 ar fi trebuit să ajungă până în zona Pașcani până în prezent. În condițiile actuale, este însă incert dacă tronsonul lipsă de aproximativ 120 de kilometri va fi finalizat până la sfârșitul anului 2026, chiar dacă lucrările sunt realizate tot de UMB.

Asociația notează că termenele ar putea fi respectate și fondurile europene pentru redresare ar putea fi atrase integral dacă antreprenorul va deschide noile tronsoane etapizat.

În acest scenariu, autostrada A7 ar putea ajunge la Roman în luna august, iar proiectul nu ar pierde niciun euro din fondurile UE, scrie site-ul maghiar.

„Guvernul României a accelerat proiectul după ce șoferii din Moldova au organizat proteste spectaculoase la București, în 2018–2019. Aceștia reclamau că în regiunea de est a țării nu fusese construit niciun metru de autostradă, ceea ce adâncea și mai mult decalajele economice.”

Vilaggazdasag, despre autostrada A8

Site-ul precizează că protestatarii solicitau inițial construirea autostrăzii A8, denumită „autostrada unirii”, care ar fi legat Moldova de Transilvania, între Târgu Mureș și Iași.

Conducerea de la București, adaugă site-ul maghiar, a optat însă pentru varianta mai rapidă a autostrăzii A7.

„Până în prezent, niciun tronson al A8 nu a fost finalizat, însă au fost semnate contracte pentru proiectarea și construcția tuturor sectoarelor montane. Lucrările au început deja pe tronsonul Târgu Mureș–Sărățeni și pe sectorul moldovenesc din zona Pașcani, dar traversarea completă a Carpaților Orientali ar putea dura încă câțiva ani.”

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
digi24.ro
image
Un șef le-a oferit tuturor angajaților bonusuri de peste 400.000 de dolari, după ce a vândut firma, în SUA
stirileprotv.ro
image
Iarna abia acum începe cu adevărat: Prognoza ianuarie + februarie 2026, anunțată de meteorologii Accuweather
gandul.ro
image
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
mediafax.ro
image
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”. Colegul care a refuzat să mai intre în cameră
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia este „deschisă” pentru un acord de pace cu Ucraina. Cu o condiție
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Povestea puloverului albastru pătat de sânge. O mamă cere de la MApN ultima amintire a fiului împușcat de Crăciun, la Revoluție
antena3.ro
image
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Săpunaru a spus care e adversarul din România care îl scotea din minți: "Dacă puteam, îl mușcam de gât!"
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Mucegaiul din casă are culori diferite. Ce riscuri pot ascunde pentru sănătate
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Cum pot rămâne românii fără pensii în 2026. O greșeală îi poate costa scump
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”
click.ro
image
Accesări record de Crăciun pentru un film „extrem de captivant” de pe Netflix
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 1061613550 jpg
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham
okmagazine.ro
Rulada de ciocolata Sursa foto shutterstock 2055503336 jpg
5 idei de deserturi pentru sărbătorile de iarnă. Merită încercate!
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”

OK! Magazine

image
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit