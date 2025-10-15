search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
Israelul ar putea interveni pentru a apăra facțiunile anti-Hamas, spune un senator american. Gruparea cere civililor să-i predea pe colaboratori

Război în Israel
Publicat:
Ultima actualizare:

Senatorul Lindsey Graham (republican de Carolina de Sud) a declarat marți că Israelul are în vedere o potențială operațiune în Fâșia Gaza pentru a veni în sprijinul facțiunilor anti-Hamas după intrarea în vigoare a armistițiului mediat de Donald Trump, reletează Washingon Examiner.

Palestinenii au revenit în Gaza Citu după armistițiu FOTO PROFIMEDIA
Palestinenii au revenit în Gaza Citu după armistițiu FOTO PROFIMEDIA

Discuțiile au loc în contextul în care forțe mascate ale Hamas au executat public membri ai unor grupări palestinene rivale.

„În timp ce vorbesc în această seară [marți], în Israel se poartă discuții despre o posibilă revenire pentru a salva acele triburi și clanuri care au avut curajul să se ridice împotriva Hamas”, a declarat Graham la Fox News.

„Dacă lumea arabă ar fi forța care ar învinge Hamas, acest lucru ar schimba regiunea mult mai mult decât dacă ar face-o Israelul”, a adăugat el.

În iunie, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a admis faptul că statul evreu a „activat” unele clanuri palestiniene înarmate pentru a slăbi controlul Hamas în enclava palestiniană, în timp ce armata israeliană efectua bombardamente și operațiuni terestre.

Printre clanurile care se opun grupării teroriste se numără Forțele Populare, Doghmosh, Al-Majayda și Hellis. Israelul ar susține miliția Forțelor Populare prin furnizarea de sprijin militar. Organizațiile umanitare acuză însă gruparea că a jefuit convoaiele umanitare din Gaza.

După ce armata israeliană s-a retras la o linie convenită ca parte a acordului de pace, Hamas a încercat să profite de pacea nou instaurată pentru a-și înlătura inamicii interni.

În aceste circumstanțe, Graham spune că speranța lui e că facțiunile se vor ridica la înălțimea situației și vor răsturna Hamas de la putere.

„Dacă Israelul trebuie să se întoarcă în Gaza pentru a-i salva pe acești oameni, o va face”, a spus Graham. „Către lumea arabă: nu-i obligați să facă asta.”

Șeful Comandamentului Central al SUA cere Hamas să înceteze să tragă asupra civililor palestinieni 

„Cerem insistent Hamas să suspende imediat violențele și împușcăturile asupra civililor palestinieni nevinovați din Gaza - atât în ​​zonele  controlate de Hamas, cât și în cele securizate de IDF (Forțele de Apărare ale Israelului) în spatele Liniei Galbene”, a declarat miercuri  șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Brad Cooper.

„Aceasta este o oportunitate istorică pentru pace. Hamas ar trebui să o profite retragându-se complet, respectând cu strictețe planul de pace în 20 de puncte al președintelui Trump și dezarmându-se fără întârziere”, a adăugat el.

CENTCOM „și-a transmis preocupările mediatorilor regionali, care au consimțit să colaboreze cu Statele Unite pentru a impune pacea și a proteja civilii din Gaza”, a declarat Cooper în comunicat.

Benjamin Netanyahu a amenințat că armata „va acționa pentru a dezarma” Hamas dacă gruparea militantă refuză să facă acest lucru, pe fondul negocierilor pentru a doua fază a acordului de pace.

Netanyahu a insistat că „a fost de acord să dea o șansă păcii”, dar a avertizat: „Mai întâi, Hamas trebuie să renunțe la arme”.

„Și în al doilea rând, vrem să ne asigurăm că nu există fabrici de arme în Gaza. Nu există contrabandă cu arme în Gaza. Asta înseamnă demilitarizare”, a declarat el pentru CBS News într-un interviu difuzat miercuri.

Hamas a cerut locuitorilor din Gaza să-i predea pe colaboratorii Israelului

Hamas a cerut locuitorilor din Gaza să predea colaboratorii și mercenarii care lucrează cu Israelul, în caz contrar vor fi pedepsiți de justiție.

Forța de securitate Radaa, afiliată Hamas, a declarat într-un comunicat că desfășoară o „operațiune de securitate cuprinzătoare” în Gaza pentru a-i viza „pe cei implicați în colaborare cu ocupația și mercenarii acesteia și pe oricine le oferă adăpost” și pentru a „curăța frontul intern”.

„Afirmăm că ultima oportunitate de a schimba cursul și de a furniza orice informații disponibile rămâne deschisă pentru cei care doresc să se întoarcă în sânul patriei. După aceea, nu va mai exista nicio scăpare de mâna strictă a justiției care va ajunge la fiecare trădător și protector”, a declarat Radaa.

Relatări despre execuții au fost distribuite pe scară largă pe rețelele de socializare, un videoclip deosebit de macabru, distribuit de canalele afiliate Hamas, arătând un grup de luptători mascați, dintre care unii purtând bentițe verzi Hamas, ucigând opt persoane legate la ochi într-o piață din orașul Gaza. CNN a verificat locația unde a fost filmat videoclipul - cartierul al Sabra din vestul orașului Gaza, dar nu poate confirma independent când a avut loc incidentul.

Videoclipul a apărut după încleștări între luptătorii Hamas și familia Doghmush, un clan puternic din  al Sabra. Familia Doghmush a susținut că 28 de membri ai clanului au fost uciși de Hamas, în ciuda faptului că li s-au oferit garanții de securitate în cazul în care se predau.

Duminică, Ministerul de Interne din Gaza, condus de Hamas, a anunțat amnistie pentru membrii bandelor criminale „care nu sunt implicați în vărsare de sânge sau crime”, precizând că perioada de amnistie va dura până pe 19 octombrie.

SUA

