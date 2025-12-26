Video Moment penibil la Kremlin: Propagandistului Soloviov i-au dat lacrimile în fața lui Putin. „Omule, ai fost creat pentru război”

Propagandistul Kremlinului, Vladimir Soloviov, a izbucnit în lacrimi după ce a primit un premiu de la Putin, lăudând invazia Ucrainei și presupusele merite ale armatei ruse.

Pe 25 decembrie, a fost raportat că la Moscova a avut loc un eveniment în cadrul căruia, printre alții, Vladimir Soloviov a primit un premiu de la Vladimir Putin. După decernare, propagandistul de la Kremlin a izbucnit în lacrimi, lăudând invazia Ucrainei, în timpul căreia rușii au distrus zeci de orașe, au ucis mii de civili și au ocupat teritorii străine, scrie Dialog.ua.

„Războiul a dat sens generației mele”, a declarat purtătorul de cuvânt al dictatorului de la Kremlin, într-un clip video publicat pe canalul Telegram Ukraine 365.

Potrivit jurnalistului, „generația sa” a ajuns la un moment dat să creadă că nu mai există patrie.

„Mi-am dat seama, omule, că ai fost creat pentru război”, a subliniat Soloviov, fără a explica de ce el însuși nu participă la operațiuni militare sau cine pretinde că ar fi, în acest context.

Sursa: X / Усы Пескова@Sandy_mustache

Participând la ceremonie, acesta a început să laude războiul, afirmând că armata rusă își apără țara de „rău” (inventat de Kremlin pentru justificarea războiului) și că soldații „arată doar cele mai bune calități”.

Soloviov a accentuat că „rușii” ar fi poporul victoriei, fără a preciza însă de ce Federația Rusă nu a reușit să își atingă obiectivele militare în cei patru ani de război.

Aceasta nu este prima dată când Vladimir Solovyov exprimă idei ilogice. Conform Dialog.UA, pe 24 decembrie jurnalistul afirma că în Ucraina nu există popor ucrainean.