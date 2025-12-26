Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie sub 38 de ani care acceptă să îi nască un copil

Fondatorul Telegram, miliardarul Pavel Durov, în vârstă de 41 de ani, revine în centrul atenției cu declarații care au stârnit controverse în presa internațională. Antreprenorul, a cărui avere este estimată la aproape 17 miliarde de dolari, a anunțat că este dispus să achite procedura de fertilizare in vitro (FIV) pentru femei sub 38 de ani care doresc să folosească materialul său genetic.

Durov afirmase anterior că are deja peste o sută de copii biologici pe care nu i-a cunoscut niciodată, concepuți prin donare de spermă, precum și șase copii proveniți din relații cu trei partenere diferite. Potrivit publicației Daily Mail, miliardarul susține că toți copiii săi, indiferent de modul în care au fost concepuți, vor avea dreptul, într-o zi, la o parte din averea sa.

„Nu fac diferențe între copiii mei”

Într-un podcast realizat de Lex Fridman, Durov a declarat că orice copil care poate demonstra legătura genetică cu el ar putea, peste aproximativ 30 de ani, să beneficieze de moștenire. Aceeași poziție a fost reiterată și într-un interviu acordat revistei franceze Le Point, unde a afirmat explicit că nu face diferențe între copiii săi.

În paralel, fondatorul Telegram a susținut public ideea că scăderea fertilității masculine la nivel global este cauzată de factori de mediu, precum poluarea cu plastic, și a spus că este mândru de „contribuția” sa la combaterea acestui fenomen.

„Misiunea” genetică a lui Durov

Potrivit informațiilor apărute în presa rusă și occidentală, zeci de femei au răspuns anul trecut unui anunț prin care se oferea acces gratuit la materialul genetic al lui Durov, depozitat într-o clinică din Moscova. În mediile online și la diverse conferințe s-a vorbit despre „compatibilitatea genetică ridicată” a fondatorului Telegram.

Inițiativa a început oficial în decembrie 2024, când Durov a anunțat că va acoperi costurile FIV pentru femei sub 37 de ani care aleg să folosească sperma sa. Ulterior, oferta a fost extinsă pentru femei sub 38 de ani.

Materialul genetic nu mai este donat direct, însă probele sunt stocate în clinica de reproducere asistată „Altravita” și, potrivit instituției, sunt „în continuare disponibile”, cu anumite restricții legale. Pentru a evita eventuale probleme juridice, accesul este limitat la femei necăsătorite, cu vârsta de cel mult 37 de ani.

Embrionii sunt supuși testelor genetice pentru depistarea eventualelor afecțiuni ereditare și sunt destinați, în principal, unor cliente cu venituri ridicate, din Rusia și din străinătate.

Directorul clinicii „Altravita”, Serghei Iakovenko – apropiat al lui Durov – ar fi explicat că donarea de material genetic de calitate poate fi privită ca un act de responsabilitate socială, în contextul creșterii infertilității masculine.

„Totul era plătit, iar donatorul era celebru”

Durov a spus că a început să doneze spermă încă din 2010, când a acceptat să ajute un prieten care avea dificultăți în a avea copii. Ulterior, a continuat acest proces la scară largă.

Într-o postare pe Telegram, el a susținut că activitatea sa a ajutat peste o sută de cupluri din 12 țări să devină părinți și a anunțat că intenționează să își facă ADN-ul accesibil public, pentru ca toți copiii săi biologici să se poată găsi între ei.

Un fost medic al clinicii a declarat că femeile care apelau la această procedură erau „educate, sănătoase și foarte atrăgătoare”, precizând că Durov nu era implicat în selecția lor. „Dintr-odată apărea o oportunitate: totul era plătit, iar donatorul era o persoană de succes, inteligentă și carismatică”, a spus acesta.

Viața personală și conflictele juridice

Pavel Durov are doi copii dintr-o relație anterioară și alți trei cu Irina Bolgar, juristă stabilită în Elveția. Potrivit informațiilor apărute în presă, cei doi se află în prezent într-un litigiu, Bolgar susținând că Durov a încetat să le mai ofere sprijin financiar începând cu anul 2023.

În prezent, fondatorul Telegram are o relație cu influencerița Iulia Vavilova, care a anunțat că a suferit un avort spontan în 2024.

Atac dur la adresa lui Macron și a UE

În paralel cu aceste dezvăluiri, Durov continuă să fie vocal și pe plan politic. Recent, el l-a acuzat pe președintele francez Emmanuel Macron că ar transforma Uniunea Europeană într-un „gulag digital”, prin măsuri de cenzură și supraveghere online.

Pe platforma X, Durov a criticat legislația europeană privind serviciile digitale (DSA) și planul cunoscut drept „Chat Control”, care ar presupune scanarea în masă a comunicațiilor criptate. El a sugerat că aceste inițiative sunt motivate politic, pe fondul scăderii popularității lui Macron.

În luna martie, Pavel Durov a anunțat că a părăsit Franța cu permisiunea justiției, unde era vizat de o anchetă, și s-a întors la Dubai.