Video Execuţie publică filmată pe o stradă din oraşul Gaza: trei bărbați împușcați în fața unei mulțimi. Scenele sunt șocante

Scene de coșmar în Gaza. Imagini video recente surprind execuţii publice în oraşul Gaza, unde trei bărbaţi acuzaţi de colaborare cu Israelul au fost împuşcaţi în faţa unei mulţimi.

Incidentul șocant a avut loc pe o stradă din faţa spitalului Shifa, în centrul oraşului, în contextul unei ofensive terestre israeliene în zonă. Imaginile, verificate de BBC, arată trei palestinieni cu ochii legaţi, îngenuncheaţi pe pământ, în timp ce cel puţin cinci bărbaţi înarmaţi şi mascaţi se află în apropiere.

Se aud urale din partea mulţimii înainte ca cei trei bărbaţi să fie împinşi la pământ şi împuşcaţi de mai multe ori în ceafă.

Un oficial palestinian a declarat pentru Reuters că execuţiile au fost efectuate de „Camera de operaţiuni comune a rezistenţei palestiniene”.

Acesta este un caz rar în care o execuţie publică în Gaza a fost filmată.

Într-un alt incident similar, în iunie 2025, armata israeliană a publicat imagini video care documentează execuţia unui rezident din oraşul Gaza de către operativi Hamas.

Imaginile, prezentate de The Jerusalem Post, arată un bărbat executat în mod brutal de către membri ai Hamas.

Generalul-maior Ghassan Alian a declarat că aceste imagini expun comportamentul brutal al Hamas şi subliniază necesitatea investigării acestora ca posibile crime de război.