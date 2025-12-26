Video Accident cumplit între două mașini într-o comună din Bistrița-Năsăud. Două persoane au murit

Un accident grav a avut loc vineri dimineață, 26 decembrie, în comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Patru persoane au rămas încarcerate, iar două dintre acestea și-au pierdut viața.

Sursă video: Știri BN

Potrivit publicației locale Știri BN, în accident au fost implicate două autoturisme, iar, în urma impactului, au rezultat trei victime încarcerate.

În accident au fost implicate două autoturisme. Din primele informații, În urma impactului au rezultat trei victime încarcerate.

La fața locului au intervenit un echipaj de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD de la Stația de Pompieri Prundu Bârgăului, precum și un echipaj de descarcerare și echipajul de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul de Pompieri Bistrița. De asemenea, a intervenit si un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Victimele au fost extrase de pompierii militari. Una dintre acestea prezenta leziuni incompatibile cu viața. Pentru alte două victime a fost aplicat protocolul de resuscitare.

Una dintre ele a răspuns manevrelor, a fost intubată și transportată de echipajul de terapie intensivă mobilă la UPU SMURD Bistrița.

Cealaltă victimă nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul fiind nevoit să declare decesul la fața locului.