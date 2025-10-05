Benjamin Netanyahu anunță posibila eliberare a ostaticilor „în zilele următoare”, în timp ce Hamas acuză Israelul de „masacre” și cere presiuni internaționale

Benjamin Netanyahu a declarat că speră să anunțe eliberarea ostaticilor deținuți în Gaza „în zilele următoare”. În timp ce negocierile indirecte pentru încetarea focului urmează să înceapă în Egipt, tensiunile cresc între Israel, Hamas și comunitatea internațională.

„Hamas va fi dezarmat și Gaza va fi demilitarizată”

Într-o declarație televizată susținută în cursul serii de sâmbătă, 4 octombrie, premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că speră ca eliberarea ostaticilor reținuți de Hamas în Fâșia Gaza să fie anunțată „în zilele următoare”.

Cu acelaşi prilej, el a subliniat că obiectivul militar al Israelului rămâne neschimbat: neutralizarea completă a capacităților armate ale Hamas.

„Hamas va fi dezarmat și Gaza va fi demilitarizată, fie pe cale ușoară, fie pe cale grea, dar acest lucru va fi realizat”, a transmis premierul Benjamin Netanyahu.

Declarația vine la scurt timp după ce Hamas a anunțat, printr-un comunicat, că este dispus să elibereze ostaticii israelieni conform planului de pace propus de SUA, însă fără a accepta dezarmarea completă și cerând deschiderea unor negocieri suplimentare pe alte teme, potrivit BBC.

Hamas acuză Israelul de „masacre” și cere presiuni internaționale

În replică la declarațiile premierului israelian, Hamas a acuzat Israelul că ar fi comis „masacre” în Gaza, în urma atacurilor de sâmbătă dimineață. Gruparea a cerut comunității internaționale să facă presiuni asupra Israelului pentru a opri bombardamentele și pentru a facilita un acord real de încetare a focului.

Negocierile indirecte dintre părți urmează să înceapă luni, 6 octombrie, în Egipt, în cadrul unui nou efort diplomatic susținut de Statele Unite.

„Să terminăm treaba asta, RAPID”

Președintele american Donald Trump a intervenit personal în discuțiile privind pacea, avertizând că „nu va tolera întârzieri” din partea Hamas în semnarea acordului.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Trump a declarat: „Hamas trebuie să acționeze rapid, altfel totul va fi pierdut... Să terminăm treaba asta, RAPID”.

Ulterior, liderul american a adăugat că Israelul a acceptat linia inițială de retragere, referindu-se la planul de pace elaborat de administrația sa, care prevede o retragere treptată a trupelor israeliene din anumite zone ale Gazei.

Planul SUA pentru eliberarea ostaticilor și încetarea focului

Planul american, cunoscut informal ca „planul Trump”, conține 20 de puncte principale. Acesta propune, printre aletele, o încetare imediată a ostilităților, eliberarea ostaticilor israelieni în viață și returnarea rămășițelor celor decedați, în schimbul eliberării a sute de prizonieri palestinieni deținuți de Israel.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au confirmat printr-o postare pe platforma X că au primit ordinul de a accelera pregătirile pentru punerea în aplicare a primei faze a planului.

Un răspuns ambiguu din partea Hamas

Sub presiunea mediatică și diplomatică, Hamas a transmis un răspuns de tip „da, dar”, acceptând eliberarea tuturor ostaticilor și propunând ca Gaza să fie administrată de un guvern tehnocrat.

Totuși, gruparea nu a menționat nimic despre depunerea armelor, una dintre cerințele esențiale ale Israelului, iar acest aspect, afirmă experţii, menține incertitudinea asupra rezultatelor negocierilor.

Un optimism prudent în Israel și Gaza

De ambele părți ale frontului, reacțiile au fost amestecate. În Israel, opinia publică este divizată, dar mulți israelieni privesc noile discuții cu speranță, familiile ostaticilor transmiţând mesaje emoționante şi exprimându-şi speranța că, în sfârșit, se va ajunge la o soluție.

Vicky Cohen, mama unuia dintre cei 20 de ostatici care se crede că sunt încă în viață, a declarat pentru BBC: „Este o situație fragilă și nu vrem să fim din nou dezamăgiți. Și totuși, simt speranța că în curând îl voi vedea pe Nimrod și îl voi putea îmbrățișa din nou”.

Şi în Gaza reacțiile oscilează între speranță și neîncredere. Astfel, în timp ce unii locuitori se tem că Hamas a căzut într-o capcană și că Israelul va relua războiul imediat după eliberarea ostaticilor, alții văd o oportunitate istorică de a pune capăt unui conflict care durează de aproape doi ani.

„Nu vă lăsați purtați de optimism”, a avertizat Ibrahim Fares, locuitor din Gaza. „Vor urma runde de negocieri pentru detalii. Diavolul se ascunde întotdeauna în detalii.”

Atacurile continuă

În ciuda apelurilor la calm, operațiunile militare israeliene au continuat. În cursul dimineaţii de sâmbătă, 4 octombrie, trei atacuri aeriene au lovit orașul Gaza, unul dintre ele provocând moartea unei persoane și rănirea altora, potrivit spitalului al-Shifa.

Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, a anunțat că 66 de persoane au fost ucise în ultimele 24 de ore, ridicând bilanțul total al războiului la 67.074 de morți de la izbucnirea conflictului, în octombrie 2023.

De la începutul ofensivei israeliene, majoritatea populației din Gaza a fost strămutată de mai multe ori, iar peste 90% dintre locuințe au fost distruse sau grav avariate.