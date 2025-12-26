Un bărbat a intrat cu un cuțit într-o fabrică de cauciuc din Japonia și a rănit 14 angajați. A fost pulverizat și un lichid neidentificat

Cel puțin 14 persoane au fost rănite, vineri, 26 decembrie, în urma unui atac ce a avut loc într-o fabrică de cauciuc din Japonia. Un individ a atacat mai mulți angajați cu un cuțit și a pulverizat asupra acestora un lichid neidentificat până acum.

Incidentul a avut loc în orașul Mishima, situat la vest de Tokyo. Un martor a sunat la serviciul de urgență în jurul orei 16:30, ora locală (9.30 ora României), anunțând că mai multe persoane au fost înjunghiate, relatează The Sun.

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Pompierii au confirmat că 14 persoane au fost preluate de ambulanțe.

Suspectul a fost imobilizat și arestat de polițiști chiar în incinta fabricii.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească circumstanțele exacte ale atacului și natura lichidului folosit în timpul agresiunii.